Auseinandersetzung über „unterschlagene“ Geschäfte

Achim - Von Manfred Brodt. Annameta Rippich, CDU-Ratsfrau und sonst eher eine Frohnatur, wird giftig, wenn sie auf das jüngste Einzelhandelsgutachten zur Stadt Achim zu sprechen kommt, das die Bedeutung der Marktpassage mit den Rewe- und Rossmann-Märkten und Schwächen der Fußgängerzone aufzeigt, aber viele Geschäfte in Achim nach ihrer Auffassung unterschlägt. Über die scharfe Kritik der Ratsfrau im Stadtrat hatten wir bereits kurz berichtet.

Annameta Rippich sieht nicht nur die Fußgängerzone, sondern auch weitere Straßen und selbst Ortstteile. Konkret fehlen ihr in der Untersuchung unter anderem in der Obernstraße, Meislahnstraße und Schmiedeberg-Umgehungssstraße die Einzelhändler und Unternehmen Radio u. Fernsehen Suchanek, Elektrofachgeschäft Glade, Hörakustik Schmitz, Hansa-Apotheke, Sonnen-Apotheke, Wäschegeschäft „hautnah“, Mode Ewert (40 Jahre), Damenschuhgeschäft Vabene (30 Jahre), die Stoffgeschäfte „Glückskind“ (Heilbronnstraße) und „Zuschnitt“, Sport- u. Freizeitmode Olaf Heym (bald 20 Jahre), das , „Kleine Lädchen“ und Behr für Geschenke. In der Fußgängerzone Herbergstraße bleibe unerwähnt die seit 34 Jahren inhabergeführte Goldschmiede Rosenbusch, der „Bücherwurm“ (seit 36 Jahren) sowie das Tee-Haus Hashagen. Hier befinden sich, so Rippich, doch auch der „Kleine Flohmarktladen“ und ESC-Software. In der Fußgängerzone Obernstraße gebe es den Achimer Computershop und „Media Store Achim“. Mit dem Lego-Geschäft Kiseba in der Straße zum Bahnhof und Heimtextilien/Raumausstatter Lilli Stephan in der Langenstraße hält sie dem Gutachter weitere vermeintliche Versäumnisse vor. Andererseits werde eine Galerie an der Kirche erwähnt, die schon lange nicht mehr existiere.

Gutachter Andreas Gustafsson vom Institut Bulwiengesa, von uns mit der Kritik konfrontiert, findet zunächst starke Worte der Verärgerung, äußert sich dann offiziell aber sehr moderat. Annameta Rippich habe die entsprechende Folie 19 der Untersuchung falsch verstanden und interpretiert, meint er. Hier sei es nicht darum gegangen, alle Geschäfte aufzuzählen, die er natürlich kenne und in ausführlichen Listen auch führe. Aufgelistet seien von ihm in dem Gutachten, wie zu lesen, nur die „wesentlichen Anbieter“. Es handele sich also um eine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Firmenliste sei entstanden nach einer Liste aus 2007/08, einem Rundgang 2016 durch die Stadt und einer dreitägigen Kundenbefragung in der Fußgängerzone. Filialisten von Ketten seien öfter erwähnt, weil sie oft mehr Kunden zögen als inhabergeführte Geschäfte. Er habe sich weitgehend auf die Fußgängerzone beschränkt und ein beliebtes und traditionsreiches Geschäft wie Eisenwaren Triebel zum Beispiel nicht genannt, weil Geschäfte dieser Art eigentlich in Gewerbegebieten und nicht in Innenstädten beheimatet seien.

Gustaffsson versteht, dass nicht genannte Geschäftsinhaber angefasst seien, und räumt ein, dass die Wertung „wesentlicher Anbieter“ auch ein Stück subjektiv ist. Vielleicht zieht er seine Geschäftsliste jetzt zurück.

Er hat„ein dickes Fell“, da er solche Auseinandersetzungen kennt bei Fragen, die politisch umstritten sind und bei denen es um viel Geld geht wie hier beim Thema „Einzelhandel auf dem Lieken-Areal oder Schutz der Marktpassage“. Allerdings sei Achim „sehr speziell“, räumt er ein.

Soweit die Einschätzung des Gutachters der Bulwiengesa aus Hamburg.

Brisanter ist vielleicht die Frage, ob die Achimer Stadtverwaltung, die sich über jeden Laden in der Innenstadt freuen müsste, es sich leisten darf, irgendein Geschäft als unwesentlich zu klassifizieren.