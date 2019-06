Ausbildung am neuen alten Standort

Achim - Von Philipp Köster. Zurück zu den Wurzeln. Auf dieses Motto könnte man den in Kürze anstehenden Umzug der Berufsfachschule Altenpflege Langwedel verkürzen.

Denn die Ausbildungseinrichtung des Instituts für Berufs- und Sozialpädagogik (Ibs) war bis 2002 in Achim beheimatet.

Weil das jetzige Domizil in Langwedel einem Seniorenzentrum weichen soll, musste sich die Geschäftsführung nach 17 Jahren nach einer neuen Bleibe umsehen. „Es war wichtig für uns, im Landkreis Verden zu bleiben. Und wir sind froh, dass es in Achim geklappt hat“, sagt Ibs-Geschäftsführerin Gudrun Schemel.

Zum neuen Schuljahr mit Stichtag 1. August ist die Altenpflegeschule in einem renovierten Teil des Runken-Quartiers an der Bremer Straße 70 untergebracht. „Das passt gut, wir sind ja eine Bremer Einrichtung“, sagt Schemel mit einem Augenzwinkern.

In drei Klassen, für jedes Ausbildungsjahr eine, erlernen Schemel zufolge je 20 bis 25 Auszubildende das Rüstzeug für den späteren Beruf. Der Bedarf nach frischen Kräften ist groß. Dass die Gesellschaft immer älter wird und entsprechend viele Menschen im Alter betreut werden müssen, ist hinlänglich bekannt.

Andererseits drohen wegen demselben demografischen Wandel rückläufige Schülerzahlen, verbunden mit um Nachwuchs konkurrierende Branchen. „Wir würden gern mehr ausbilden“, unterstreicht Schemel.

In der Regel bildet die Fachschule als privater Schulträger neben Umschülern junge Leute aus, die einen Vertrag mit einer Pflegeeinrichtung haben, erläutert die Geschäftsführerin. Es handelt sich also um eine duale Ausbildung. Anders als zum Beispiel noch bei Physiotherapeuten üblich, ist auch kein Schulgeld fällig. Im Gegenteil: Schon im ersten Lehrjahr verdienen die zukünftigen Altenpfleger mehr als 1 000 Euro. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen ist das recht viel. Auch später im Job „wird nicht schlecht bezahlt“, sagt Gudrun Schemel. Zur Steigerung der Attraktivität soll ihr zufolge auch eine Gesetzesnovelle beitragen, die ab 2020 in Deutschland greift und europäischen Normen folgt. Dann wird generalistisch ausgebildet. Das bedeutet, die jungen Menschen müssen sich nicht schon in der Ausbildung auf Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege spezialisieren. Am Ende sind sie Pflegefachmann oder -frau.

Bereits am 1. April 2020 soll das Ausbildungsjahr für die generalistische Pflegeausbildung starten. In diesem Sommer beginnt der letzte Jahrgang, der noch zu spezifischen Altenpflegern ausgebildet wird – nach 17 Jahren wieder am alten Standort in Achim.

Im Oktober soll es nach Angaben der Geschäftsführin eine feierliche Eröffnungsveranstaltung geben.