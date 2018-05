Ausbau der Allhornstraße rutscht in Prioritätenliste nach oben

Starkes Gefälle in Richtung der Langenstraße

Achim - Die Allhornstraße ist in der Prioritätenliste für den Straßenausbau in Achim ganz nach oben gerutscht. Weil die Staub- beziehungsweise Matschpiste zwischen Mühlen- und Langenstraße erhebliche Unfallgefahren berge, solle die kaum 100 Meter lange Strecke mit Hilfe von Anliegerbeiträgen möglichst schon im kommenden Jahr verschwinden, geht aus einer Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung für die nächste Sitzung des Ratsausschusses für Bauunterhaltung am Dienstag, 5. Juni, 17 Uhr, hervor.