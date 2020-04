„Aus nichtigem Anlass, ohne Grund“

21-jähriger Achimer muss wegen mehrerer Delikte in Entziehungsanstalt

+ Trinkt seit seinem elften Lebensjahr: der 21-jährige Angeklagte mit seinem Verteidiger Alexander Ukat. Foto: wb

Achim / Verden – Die 3. Große Jugendkammer des Landgerichts Verden hat einen 21 Jahre alten Angeklagten aus Achim zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Er wurde der gefährlichen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt auf einem Fahrrad schuldig gesprochen. An dem Vorwurf des versuchten Totschlags hatte Staatsanwältin Pia Geisler in ihrem Plädoyer am Dienstag nicht mehr festgehalten und exakt das vom Gericht verhängte Strafmaß beantragt. Während sie einen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch gelten ließ, vermochte die Kammer gar keinen bedingten Tötungsvorsatz festzustellen. „Weder beim Tritt noch beim Schlag“, betonte der Vorsitzende Richter Lars Engelke.