Aus für Sportplatz an Bierdener Schule?

Von: Michael Mix

Auf einem Großteil des hinteren Bierdener Schulhofgeländes wird der Erweiterungsbau für den Ganztagsbetrieb errichtet. © mix

Achim – Soll der Sportplatz an der Bierdener Kämpe dauerhaft verschwinden? Über diese Frage ist nun zwischen CDU und SPD ein Streit entbrannt.

Wie berichtet, plant die Stadt den Platz vom Herbst an für Kicker zu sperren, um dort eine Baustraße für den Erweiterungsbau an der Grundschule Bierden einrichten zu können. Die Fußballer des 1. FC Rot-Weiß Achim, die dort trainieren und ihre Heimspiele austragen, müssten für rund zwei Jahre auf ein anderes Gelände im Stadtgebiet ausweichen, informierte Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung, in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Sport und Kultur. Wenige Tage später ploppte das Thema aber auch noch im Ortsausschuss Bierden hoch.

„Die Stadt soll prüfen, ob dieser Sportplatz noch Zukunft hat, ob es Sinn macht, ihn auf Dauer zu betreiben“, beantragte Werner Wippler (SPD). Denn zum einen gebe es immer weniger Fußballmannschaften von Baden bis Uphusen. „Und zum anderen geht es im Hinblick auf den Klimaschutz auch darum, den Wasserverbrauch für das Sprengen der Rasenflächen zu verringern“, begründete Wippler den Vorstoß in der Angelegenheit.

Der Vorsitzende des Ortsausschusses Bierden nannte aber auch noch einen weiteren Grund dafür. „Durch den Erweiterungsbau für den Ganztagsbetrieb mit Mensa verlieren die Kinder doch praktisch den ganzen hinteren Schulhof. Damit sie künftig genügend Platz in den Pausen haben, wäre es gut, wenn sie dann einen Teil der Fläche des jetzigen Sportplatzes nutzen könnten.“ Eine Idee, der auch Dorothee Danèl, Grünen-Vertreterin im Ortsausschuss, einiges abgewinnen konnte.

Die CDU reagiert indes „mit Befremden“ auf den Vorschlag, das Fußballfeld zugunsten eines größeren Schulhofs für die Bierdener Grundschule aufzugeben, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtratsfraktion heißt. Für sie ist es „überhaupt fraglich, ob der Ortsausschuss die richtige Plattform war, die offensichtlich nicht zu Ende gedachten Pläne der SPD zu präsentieren. Besser wäre es gewesen, diese Vorstellungen bereits in den Ausschuss für Sport und Kultur einzubringen, in dem ein paar Tage davor ausgiebig das Thema diskutiert wurde“, stellt der Ausschussvorsitzende Rüdiger Dürr fest.

RW Achim die Perspektive für eine Rückkehr zu nehmen, sei unverantwortlich. Ein Verein identifiziere sich mit „seiner“ Anlage, gibt Dürrs Parteifreund Martin Puls zu bedenken. „Dort ist man zu Hause.“ Der Heimplatz sei so etwas wie das zweite Wohnzimmer der Spieler.

Bei Rot-Weiß käme noch die Besonderheit hinzu, „dass es schwer genug war, für den relativ jungen Verein einen geeigneten Spielort zu finden“, merkt Puls an. Über die Jahre habe der Klub „eine besondere Beziehung zu dem recht kleinen Fußballfeld aufgebaut“.

Und „völlig außer Acht gelassen“ worden sei beim SPD-Vorschlag die Sportplatznutzung durch den TSV Bierden. Seine Leichtathletikabteilung werde die Anlage zwar während der Bauzeit an der Grundschule weiter nutzen können. „Doch wenn die Pläne von SPD und Grünen realisiert werden und der gesamte Sportplatz verschwindet, entsteht hier ein mindestens genauso großes Problem wie das für Rot-Weiß. Quantitativ betrachtet sogar ein viel Größeres“, schreibt Dürr.

„Die Leichtathletikanlage soll in jedem Fall erhalten bleiben“, entgegnet Wippler auf Nachfrage. Die 50-Meter-Bahn und die Weitsprunggrube seien ja auch für den Schulsport wichtig. Und er habe das Thema bewusst im Ortsausschuss angesprochen, „weil dort eine bürgernahe Beratung gewährleistet ist“.

Nach Meinung der Christdemokraten könnte der Platz sowohl für die Schule geöffnet werden als auch am Nachmittag und Abend sowie an den Wochenenden für die Sportvereine zur Verfügung stehen. Dürr teilt abschließend mit: „Hier zwei gleichermaßen wichtige gesellschaftliche Gruppen, die Kinder auf der einen Seite, Vereinssport auf der anderen Seite, gegeneinander auszuspielen, hält die CDU Achim für absolut falsch.“