Aus fürs Wirtshaus „Alte Feuerwache“

Von: Judith Tausendfreund, Lisa Duncan

Top-Innenstadtlage und gut in Schuss: die Alte Feuerwache. Ein Nachteil ist aber die hohe Grundfläche, die viel Personal erfordert und hohe Energiekosten mit sich bringt. © Bartz

Achim – Was lange gemunkelt wurde, ist nun offiziell: Das Wirtshaus „Alte Feuerwache“ ist geschlossen. Dass Betreiber und Gastronom Christian Detert sich zurückzieht, bestätigte am Montag auf Nachfrage Mike Rohmeyer-Laas, Vertriebsleiter Gastronomie bei Getränke Ahlers. Der Getränke-Fachgroßhändler ist Pächter und zugleich Verpächter des Lokals, in dem bis 2015 die Stadtbibliothek Achim ansässig war.

Über die Gründe der Schließung wollen sich die Betreiber nicht äußern. Die Lebensgefährtin von Christian Detert, Nicole Urban, gab auf Nachfrage Anfang Januar an, dass im Moment keine Zeit für ein Gespräch sei – so blieb einige Wochen Raum für Spekulation. Denn auf den Internetseiten des Inhabers hieß es zunächst: „Vorübergehend geschlossen – aufgrund der aktuellen Personalsituation ist es uns nicht möglich, das Restaurant zu öffnen.“ Und eine Notiz an dem historischen Gebäude verkündete vage „Vorübergehend geschlossen – Betriebsferien“.

Schon Ende Oktober hatte der Wirt von seinen Problemen berichtet. Er hatte das Lokal im Oktober 2019 übernommen – und 2020 begann die Pandemie. Viele Monate konnten Gastwirte nur mit massiven Einschränkungen arbeiten, ein guter Umsatz war so nicht zu generieren. Zwar durften die Lokale nach und nach wieder ihre Türen öffnen, doch die nächsten Hiobsbotschaften ließen nicht lange auf sich warten.

Zum einen leidet die Branche unter Personalmangel. Denn während der Pandemie hatten sich viele einen anderen Job gesucht – und nun fehlt dieses Personal. Zum anderen begann das Jahr 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und damit verbunden einer massiven Energiekrise. Die hohen Energiepreise belasten auch Gastronomen, vor allem wenn sie große Häuser gepachtet haben.

„Wir werden jemanden finden, denn es ist ein tolles Objekt.“

Auch die Alte Feuerwache bringt viel Fläche mit. Mehr als 150 Quadratmeter groß ist das Erdgeschoss, im Obergeschoss befindet sich ein Saal. Um diese Räume einladend zu gestalten, müssen sie beleuchtet und beheizt werden. Und das verursacht inzwischen wesentlich höhere Kosten als noch vor der Energiekrise. Ebenfalls schwierig sind die gestiegenen Kosten für Lebensmittel, die die Gastwirte auffangen müssen.

Kurzum: Die Zeiten sind hart, viele Gastronomen sind von den Schwierigkeiten betroffen. Das weiß auch Detlef Schröder, Präsident der Dehoga Niedersachsen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hatte im Herbst 2022 eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis: Jeder dritte Gastgewerbetreibende in Niedersachsen äußerte die Befürchtung, dass er das Jahr 2023 in Anbetracht der enormen Kostensteigerungen mit Verlusten beenden wird.

Detert, der noch zwei weitere Lokale betreibt, hat nun die Reißleine gezogen und den Betrieb in der Achimer Fußgängerzone geschlossen.

Inzwischen überholt ist diese Notiz für Kunden am Eingang des Restaurants. © -

Das Wirtshaus in eigentlich bester Innenstadtlage droht zu einem Problemfall zu werden. 2017 wurde es als neuer gastronomischer Treffpunkt eröffnet, nachdem die dort ursprünglich beheimate Bibliothek ins Rathaus umgezogen war. Gastwirt Falk Rossol-Vöge wollte aber nach zwei Jahren den Pachtvertrag nicht mehr verlängern. Er gab damals private Gründe an – klar war aber schon damals, dass die große Fläche des Lokals ein Problem darstellt. Zum einen müssen überhaupt ausreichend Gäste gefunden werden. Zum anderen benötigt jeder Wirt viel Personal, um die 106 Sitzplätze adäquat bedienen zu können. Rossol-Vöge griff damals bereits zu einer Maßnahme, der irgendwann auch Detert folgte: Er schränkte die Öffnungszeiten ein.

Rossol-Vöge fand nicht ganz so rasch einen Nachfolger, wie erhofft. Ursprünglich wollte er das Lokal zum Jahreswechsel 2018/ 2019 abgeben, hielt es dann aber noch bis zum 1. März 2019 geöffnet.

Offen bleibt die Frage, ob das Wirtshauskonzept, welches hier vor wenigen Jahren entwickelt wurde, an dieser Stelle funktioniert – denn bisher ist es niemandem gelungen, das Haus auf Dauer wirtschaftlich zu betreiben.

Einen neuen Betreiber hat Verpächter Ahlers noch nicht in Sicht: „Wir gehen jetzt auf die Suche“, sagt Mike Rohmeyer-Laas, dem zugleich bewusst ist: „Das steht und fällt mit dem Pächter, der müsste dann ein geeignetes Konzept vorlegen.“ Geplant sei, das Objekt auf bekannten Pacht-Plattformen der Branche und über seine Netzwerke als Getränke-Vertrieb anzubieten. Rohmeyer-Laas ist zuversichtlich, dass dies bald von Erfolg gekrönt sein wird. „Wir werden jemanden finden, denn es ist ein tolles Objekt.“