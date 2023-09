Augen leuchten spätestens an den Glocken

Achim – Organist Markus Wilks zog alle Register, griff mit seinen Händen kräftig in die Tasten und bediente mit seinen Füßen die Pedale. „Ich mache hier jetzt mal so richtig Krach“, kündigte er an. Und prompt wurde es auf der Empore der St.-Laurentius-Kirche heftig laut. Der Klang der Orgel mit ihren mehr als 1 600 Pfeifen brachte das Gotteshaus am Sonntagvormittag zwar nicht zum Beben, aber ein kleines Mädchen erschreckte sich so sehr, dass es zu heulen anfing.

Zum Weinen war die Führung durch Achims ältestes Gebäude am „Tag des offenen Denkmals“ allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Wilks, der Groß und Klein die aus dem Jahr 1967 stammende und 2017 umfassend renovierte Orgel näherbrachte, Pastor Christoph Maaß, der den Besucherinnen und Besuchern anschließend die Besonderheiten der Kirche zeigte und erläuterte, sowie Pastorin Irmela Büttner, die mit der Gruppe auf den Glockenturm stieg, schenkten den mehr als 30 Interessierten einen kurzweiligen Trip durch ein Stück Achimer Geschichte und Gegenwart. Am Ende verließ nicht nur der knapp dreijährige Peer den roten Backsteinbau mit leuchtenden Augen.

„Die Kirche ist erstmals 1257 urkundlich erwähnt worden“, berichtete Maaß. Doch vorgefundene und auf ihr Alter untersuchte Holzbalken deuteten darauf hin, dass das Gebäude „wohl noch rund 100 Jahre älter ist“. Die zum Großteil aus Steinen errichtete St.-Laurentius-Kirche sei der einzige Bau in Achim gewesen, der den Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert überstanden habe; „die Holzhäuser sind damals alle abgebrannt“.

Die Reformation verlief nach den Worten von Maaß im Weserdorf friedlich. „1559 wurde die Kirche evangelisch. Der neue Pastor verkündete das einfach und die Gläubigen gingen dabei mit.“

In der Clüverkapelle, einem Seitenschiff des Gotteshauses, erinnert eine Figur des Heiligen Laurentius an den Namenspatron der Kirche. „Der Märtyrer starb im dritten Jahrhundert für seinen Glauben. Auf grausame Weise – er wurde auf einen glühenden Rost gelegt“, schilderte Maaß.

Vor 16, 17 Jahren sei bei Sanierungsarbeiten über der Clüverkapelle ein bis dahin unbekannter Raum entdeckt worden. Was es damit wohl auf sich hat? Doch das Geheimnis um die „Lazarus-Kapelle“ sei bei Kirchenleuten und Historikern schnell in Enttäuschung umgeschlagen. „Dort ist nur Staub und Dreck“, verriet der Pastor.

Von der mittelalterlichen Einrichtung der Kirche sei fast nichts mehr erhalten, informierte er weiter. „Soldaten, die hier im Dreißigjährigen Krieg campierten, verfeuerten nahezu alles, um sich im Winter warmzuhalten.“

Wieder im Altarraum seinen Platz hat das jahrhundertealte Taufbecken, das eine kleine Odyssee hinter sich hat. „Zwischenzeitlich diente es als Vogeltränke und stand vor dem Küsterhaus, dem heutigen Kindergarten“, erzählte Maaß. Später landete das Taufbecken ihm zufolge in der Oytener Kirche, die einst zur Achimer St.-Laurentius-Gemeinde gehört habe.

Der Steinsarg für Detlev Conrad Reventlow, der die Mandelsloh-Kapelle seitlich des Altarraums ziert, sei sogar mit einem „Stück Weltgeschichte“ verbunden. Denn zu Lebzeiten habe er im 18. Jahrhundert Johann Friedrich Struensee und dessen Reformen im Sinne der Aufklärung in Dänemark unterstützt. „Der Leibarzt des geisteskranken Königs Christian VII. hatte sogar eine Affäre mit Königin Caroline Mathilde“, fügte Maaß hinzu. Auch dadurch sei er in Ungnade gefallen. „Struensee wurde hingerichtet und Reventlow des Landes verwiesen.“

Die allermeisten der Neugierigen verspürten nach dem amüsant-informativen Ritt durch die Geschichte des rund 800 Jahre alten Denkmals schließlich noch Lust, Irmela Büttner auf den Kirchturm zu folgen. Zwei „steile Stiegen“ seien beim Gang nach oben zu bewältigen, die elektronisch gesteuerten Glocken habe sie wegen des von ihnen ausgehenden ohrenbetäubenden Lärms und der Vibration im Gebälk vorsichtshalber ausschalten lassen, ließ die Pastorin alle jene wissen, die sich mit ihr zusammen auf den Weg machten. An der Orgel vorbei, gab den Wagemutigen auf halber Strecke ein Abstecher auf einen Holzbohlenpfad den Blick auf das beeindruckende Kirchengewölbe frei.

Von da waren die Glocken nur noch eine Stiege entfernt. „Als Kind haben wir die von Hand geläutet“, erinnerte sich Besucher Johann Jäger. Zwei der vier Glocken seien im Zweiten Weltkrieg zu Munition verarbeitet und 1957 durch ein neues Duo ersetzt worden, wusste der 86-Jährige außerdem. „Mindestens eine Glocke ist noch aus dem Mittelalter“, ganz klar sei das aber nicht, ergänzte Büttner.

Peer war das egal. Der laut seiner Mutter „ganz große Fan des Kirchenturms“ hatte sein Ziel erreicht. „Er wollte unbedingt mal die Glocken sehen.“