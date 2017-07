Mit den Augen eines Kindes

Achimer Dennis Volk spielt auf größtem Klavier der Welt / Show mit Film-Piano aus „Big“

+ Mister Piano mit einem Teil des insgesamt 8,5 mal 2 Meter großen „Big Piano“ und Hund Joel vor seinem Wohnmobil. - Foto: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Ein ungewöhnliches Musikinstrument gelangte im 80er-Jahre-Blockbuster „Big“ zu Berühmtheit: In dem Film spielt Tom Hanks auf einem Fußbodenklavier. Die Rolle, in dem er einen 13-Jährigen spielt, der durch einen Zauber plötzlich erwachsen ist, brachte ihm den Durchbruch in Hollywood. Ein Exemplar dieses „Big Piano“ ließ sich der Achimer Dennis Volk nun von dessen Erfinder Remo Saraceni höchstpersönlich anfertigen. Gemeinsam mit Tänzerin Leslie Lynn hat Volk eine Show mit dem technischen Wunderwerk entwickelt, die er in verschiedenen deutschen Städten vorführt. Als nächstes steht am 29. Juli Bremen, dann Stuttgart, Heidelberg und Freiburg auf dem Tourprogramm.