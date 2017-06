BaDEN - Auf dem Gelände eines Autohauses am Badener Finienweg wurden in der Nacht auf Sonntag die vier Räder eines VW Caddy gestohlen. Die Diebe hatten das Auto aufgebockt, um dann ihre Beute in Ruhe abzuschrauben. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon 04202/9960 entgegen.