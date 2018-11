Fortbestand des Cawia für mindestens ein Jahr gesichert

Viele Kinder und Jugendliche hängen am Treffpunkt an der Achimer Brückenstraße und wollen ihn erhalten, verkünden diese Plakate, die SoFa-Mitarbeiterin Ulla Hartmann-Eggers und Geschäftsführer Jan-Dieter Junge hier zeigen.

Achim - Von Lisa Duncan. Die Plakate an den Fenstern der Achimer Brückenstraße 1, dem „Café Wir in Achim“, künden noch von Untergangsstimmung, aber es gibt Entwarnung: Das Cawia ist vorerst gerettet.

Auch die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins Sofa im Auftrag der Stadt Achim bleibt bestehen – an einem anderen Standort. Denn die Stadt, die bisher die Miete für die Räume zahlte, will sich künftig mehr Richtung Schule orientieren. Also soll auch SfFa dorthin umziehen. In welchen Räumen unter dem Dach des neuen „Campus“, mit IGS, Realschule und Hauptschule, Sofa künftig unterkommen soll, ist allerdings noch unklar. Dabei soll das prinzipiell bereits zum Jahreswechsel passieren.

Seit zwölf Jahren macht der Verein für Sozialpädagogische Familien- und Jugendhilfe (Sofa) an der Brückenstraße Kinder- und Jugendarbeit. Das Cawia selbst entstand vor 21 Jahren aus einer Elterninitiative. „Wir sind eingestiegen und haben es mit Fachkräften weiterentwickelt“, so Jan-Dieter Junge, Geschäftsführer von Sofa.

Die Stadt Achim ist dabei, ein neues Konzept für die Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln. Im Zuge dessen schrieb sie im Dezember 2017 die Vergabe neu aus. Der Verein Sofa beteiligte sich und bekam vor zwei Wochen Bescheid, dass die Ausschreibung „gewonnen“ ist.

Dazwischen hatten die Sofa-Mitarbeiter und -Nutzer eine monatelange Zitterpartie erlebt. „Das hat ganz viel Energie gekostet“, erzählt Ulla Hartmann-Eggers. Die SoFa-Mitarbeiterin, die im Cawia Nähkurse für Erwachsene und Mädchengruppen betreut, leitet seit vier Jahren auch das Integrationsprojekt „Café Wir“. Eine Anfrage an die Politik im Frühjahr habe gezeigt, dass auch der Stadtrat nicht über die mögliche Schließung informiert worden war. „Wir hatten uns sehr gewundert, dass das von der Stadtverwaltung nicht so transparent gehandhabt wurde“, so Hartmann-Eggers.

Angespannte Situation für zwei Jahre

Die Raumsituation am „Campus“ wird wegen des Schulumbaus mindestens die nächsten zwei Jahre lang angespannt sein. Laut Plan soll der Umbau 2022 fertig sein. „Wir haben für Januar noch keinen Raum“, sagt der SoFa-Geschäftsführer.

Der Verein, der sich gegenüber den betreuten Jugendlichen verpflichtet fühlt, will den Übergang verträglich gestalten. Ab Januar 2018 zahlt Sofa darum erstmal für ein Jahr die Miete aus eigener Tasche. Und danach? „Wir wollen das erhalten, darum werden wir versuchen, Projekte zu finden, die das finanzieren“, erklärt Junge.

Damit begibt sich Sofa in eine zwiespältige Situation: Einerseits verlagert der Verein die Kinder- und Jugendarbeit im Auftrag der Stadt an die Schule, andererseits will er die Räume weiter zur Verfügung stellen. „Wir wollen nicht in Konkurrenz zu uns selber treten“, betont Junge. Aber: „Unsere Arbeit ist Beziehungsarbeit, es hat Jahre gedauert, das aufzubauen. Und wenn ein Treffpunkt erstmal tot ist, dann wird es schwer, ihn wiederzubeleben“, begründet Hartmann-Eggers die Strategie.

Dabei habe der Verein seine Arbeit stets an Bedarfen ausgerichtet, auch nach den Vorgaben der Stadt: „Wir sind Dienstleister“, betont Junge. Durch die kontinuierlichen Angebote von Sofa seien viele soziale Probleme gar nicht erst entstanden, die Stadt sei „sauber davongekommen“.