Auf zu neuen Ufern: Bewegende Schulentlassungsfeier an der Helene-Grulke-Schule

Von: Anne Leipold

Machen sich auf zu neuen Ufern (v.l.): Joshua Joost, Leon Pape, Fabian Bolte, Justin Hartmann, Fenja Helmes, Jerome Krawczyk und Elias Stegemann mit Schulleiterin Meike Holsten. © Anne Leipold

Achim – Eine sehr persönliche und wertschätzende Feier haben die Lehrkräfte, FSJler sowie Schüler und Schülerinnen der Helene-Grulke-Schule ihren sieben Absolventen am Dienstag bereitet. Unter bunten Girlanden aus gebastelten Papierschiffchen und umrahmt von weißen und blauen Luftballons feierten sie im Beisein ihrer Eltern, Geschwister und Verwandten ihren „ganz besonderen Tag“.

Und das erstmals in den neuen Schulräumen an der Steuben-Allee, in die sie Anfang des Jahres eingezogen sind. 550 Kartons hätten sie gepackt und ihren „Heimathafen Cluvenhagen“ verlassen, erinnerte Schulleiterin Meike Holsten in ihrer Rede.

„Ihr habt sehr viel gelernt, ihr seid speziell, ihr seid originell und ihr seid äußerst liebenswert“. Noch so manchen Wellengang würden sie aushalten müssen. „Jeder bewegt sich in seinem Tempo auf seinem individuellen Weg“, machte sie Justin, Fabian, Jerome, Leon, Fenja, Elias und Joshua Mut für ihre Zukunft.

Unbändige Fröhlichkeit, große Hilfsbereitschaft, mitreißende Freundlichkeit, Gelassenheit und Ruhe in stürmischen Zeiten sind die Eigenschaften, die die Lehrkräfte ihren Schützlingen in sehr persönlichen Ansprachen während der Feier zuschrieben. Sie haben die Sekundarstufe II geschafft und machen sich „auf zu neuen Ufern“, dem alles umspannenden Thema der Schulentlassungsfeier. Sie werden nach den Ferien ihre Arbeit in den Werkstätten der Stiftung Waldheim und der Lebenshilfe, in der Betriebsstätte „Tips“ und einer Tagesförderstätte aufnehmen. Sie sollen Freude haben, mutig, lernbereit und neugierig auf Neues sein, gewohnte Denkmuster fallen lassen und Unsicherheiten aushalten, gab ihnen Holsten mit auf den Weg. „Ich bin mir sicher, ihr könnt das, so sind die neuen Ufer erreichbar.“

Die Primarstufe sang das Schullied. © Anne Leipold

Für die sieben, die sich zur Feier des Tages richtig in Schale geworfen haben, führte die Klasse G1 einen Bienentanz auf, spielte Leon Pape ein Klavierstück, sang die Primarstufe das Schullied und die Klasse A3 das extra geschriebene Lied „Hey, Ho“. Malika Rehorst, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule absolviert, sang ihnen mit „Auf, Auf“ in Begleitung von Stephan Bierstedt-Brun ein Ständchen. Eine Bildershow erinnerte an ihre Kindheit und Schulzeit. Es wurde viel geklatscht, gelacht und gelobt. „Ich bin wirklich bewegt von dem, was ich hier erlebe“, sagte Carl-Georg Issing, Geschäftsführer der Stiftung Waldheim. Er schaue in funkelnde Augen und strahlende Gesichter und das, obwohl sie zuletzt eine schwierige Schulzeit mit schwierigen Themen erlebt hätten: zunächst die Corona-Pandemie und dann den Krieg in der Ukraine, was die Menschen und den Schulalltag beeinflusst habe. „Was ihr hier zeigt, ist ein unglaubliches Ja zum Leben.“ Sie hätten sich durch ihre Schulzeit gekämpft, Wissen dazu gewonnen und die Fähigkeiten, um durchs weitere Leben zu gehen und es zu gestalten. „Ich wünsche euch, dass ihr euch angenommen fühlt und euch dort wohlfühlt, wo ihr jetzt hingeht.“ Mut machte ihnen auch Schülersprecherin Matlan. „Euch erwartet ein neuer Lebensabschnitt. Verliert nicht den Mut, denn selbstständig werden ist schwer, ihr werdet es schaffen.“

Nun durften auch sie auf die maritim dekorierte Bühne treten und ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Auch hier hatte Holsten für jeden Einzelnen warme und persönliche Worte, bevor sie von ihren Lehrkräften mit einer Umarmung verabschiedet wurden und einige Tränen der Rührung flossen. „Wenn ihr die Schule verlasst, könnt ihr sicher sein, von euch bleibt ein großes Stück zurück.“

