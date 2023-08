Nach Beißvorfällen in Uphusen: Nachbarschaft fordert den Landkreis Verden zum Handeln auf

Von: Dennis Bartz

Der 13-jährige Mischlingshund „Keks“ musste nach der Beißattacke zweimal operiert werden. © PRIVAT

Uphusen – Die vermeintliche Idylle in der ruhigen Wohngegend am Rande der Ortschaft Uphusen täuscht: Es rumort seit langem in der Nachbarschaft. Die Anwohner haben sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren immer wieder hilfesuchend an das Ordnungsamt gewandt, weil ein Nachbar, Besitzer zweier Deutscher Doggen, die beiden Tiere nicht artgerecht halten soll.

Einer der beiden Hunde, ein etwa zweijähriger Rüde, zeige aggressives Verhalten und sei auch wegen seines Gewichts von etwa 80 Kilogramm an der „Flexi-Leine“, die der Besitzer meist verwende, kaum zu kontrollieren. Bereits mehrfach sei es zu brenzligen Situationen gekommen. Die Befürchtungen, dass früher oder später etwas passieren könnte, habe sich inzwischen bewahrheitet.

Seit Jahresbeginn ist es zu zwei Beißvorfällen durch den Rüden gekommen: Am 22. Januar erlitt Anwohnerin Melanie Tietjen eine Prellung der Schulter und eine Bissverletzung, wie aus dem Arztbericht hervorgeht. „Der Rüde hat mich in meinem Vorgarten angefallen. Eine Woche lang war ich krankgeschrieben und hatte auch danach noch Schmerzen“, berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung und wundert sich über die Entscheidung des Landkreises, der sich mit dem Fall beschäftigt hatte: „Die Amtstierärzte haben den Rüden danach als ,nicht gefährlich‘ eingestuft.“ Der Besitzer habe lediglich befristet für einige Monate seinen Hund mit Maulkorb Gassi führen müssen.

Nur wenige Tage nach Ablauf dieser Auflage kam es dann aber zum nächsten Zwischenfall: Am 5. August soll der Rüde plötzlich den 13-jährigen Mischlingshund „Keks“ attackiert haben, wie dessen Halter Hans-Hermann Thiel berichtet: „Ihm wurde dabei ein etwa schnitzelgroßes Stück aus dem Rücken gebissen. Wir wussten zunächst nicht, ob er es übersteht.“ Zweimal musste „Keks“ in der Tierklinik operiert werden. Mehrere Tausend Euro Behandlungskosten sind dabei bisher zusammengekommen. Geld, dass das Ehepaar Thiel nun einklagen will.

Nach dem jüngsten Vorfall hat sich die Nachbarschaft zusammengeschlossen. Anwohner bemängeln im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sie sich vom Landkreis nicht ausreichend geschützt fühlen. „Viele Menschen in der Ortschaft haben Angst vor dem Hund und seinem Besitzer. Wir trauen uns kaum noch raus“, betont beispielsweise Melanie Tietjen. Und Hans-Jürgen Metz ergänzt: „Unsere größte Sorge ist, dass der bissige Hund ein Kind aus der nahe gelegenen Kindertagesstätte anfallen könnte.“

Innerhalb weniger Tage haben die beiden mehr als 50 Unterschriften in den umliegenden Straßen gesammelt und die Liste, verbunden mit einer Forderung, an die Stadt Achim, den Landkreis Verden und die Polizei geschickt. „Wir erhoffen uns, dass die Hunde aus der Obhut des Halters entfernt und anschließend artgerecht und tierfreundlich untergebracht werden“, betont Tietjen.

Der Fachdienst Ordnung und Verkehr des Landkreises Verden bestätigt auf Nachfrage, dass wegen des Beißvorfalls vom 5. August nun wieder ermittelt werde. Eine schnelle Entscheidung, wie weiter verfahren werden soll, werde es aber nicht geben, weil noch nicht alle dafür notwendigen Unterlagen vorlägen, erklärt Pressesprecher des Landkreises Ulf Neumann.

Erst danach würden die Amtstierärzte beurteilen, ob der Hund tatsächlich eine Gefahr darstelle. Kommen die zuständigen Mitarbeiter zu dem Schluss, werde Kraft Gesetz erneut eine Maulkorb- und Leinenpflicht verhängt. Der Tierhalter müsse dann eine Erlaubnis zum Halten des Tieres beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen könne dem Tierhalter aber auch die Befähigung zum Halten des Hundes untersagt werden: „Im Falle tierschutzrechtlicher Zuwiderhandlungen können zudem entsprechende notwendige Anordnungen seitens des Veterinäramtes erfolgen.“