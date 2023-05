„Auf der Bühne ist Liv ganz anderer Mensch“

Theater-AG des Marktgymnasiums übt Stück rund um japanischen Größenwahn ein

+ © mix Die im Rollstuhl sitzende 90-jährige Chiyo, dargestellt von Anna Biesewig, nimmt die Gedenkfeier zum Atombombenabwurf auf Hiroshima zum Anlass, ihren Enkeltöchtern (links von Liv Clasen verkörpert, rechts von Nelly Kleine) die ganze Kriegsgeschichte ausschweifend zu erzählen. © mix

Achim – „Geschichte wird durch Theater am besten zum Leben erweckt“, sagt Michael Müller. Dadurch fänden die Schülerinnen und Schüler emotionalen Zugang zu einem lange zurückliegenden Geschehen oder historischen Figuren. „Über trockene Buchlektüre funktioniert das nicht so gut“, ist der Lehrer am Gymnasium am Markt (Gamma) überzeugt. Seit 2010 bietet Müller deshalb eine Theater-Arbeitsgemeinschaft an der Schule an, die er selbst lieber als „Geschichts-AG“ bezeichnet.

Darin mischen Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters mit, „aktuell sind es 24 aus den Jahrgängen 5 bis 12“.

Sie alle fiebern zusammen mit dem AG-Leiter der Premiere des neuen Stücks „Das Land der aufgehenden Sonne“ Mitte Juni entgegen. Michael Müller hat es nach eigenen Angaben selbst geschrieben, so wie er es bei den vorherigen Aufführungen, die etwa um die RAF oder die Nazi-Zeit kreisten, ebenfalls praktiziert hat.

„Es geht um Japan, den Pazifikkrieg bis hin zu den von den Amerikanern gezündeten Atombomben“, erklärt der Oberstudienrat. „Eine Familie, die diese Zeit des Faschismus im Reich von Kaiser Hirohito erlebt hat, steht im Mittelpunkt der Handlung.“

Die damalige imperialistische Politik Japans erinnere damit nicht nur an die Nazi-Herrschaft in Deutschland, sondern weise darüber hinaus Bezüge zur Gegenwart auf. Müller sieht auch „eine Parallele zu Putins Großmachtgehabe, zum Angriffskrieg gegen die Ukraine“. Die japanische Armee sei damals in China eingefallen, habe dort Konzentrationslager errichtet, Menschen gefoltert und ermordet.

+ Die junge Chiyo (Finja Mühlenfeld, links) und Yuno (Maja Falke) sind Japanerinnen, die ihre Männer verloren haben und deren Söhne im Krieg kämpfen. Sie entwickeln im Stück eine unterschiedliche Meinung zur Politik des Kaisers. © -

Eine Hauptrolle in dem Stück spiele Niklas Kümpel, der den Tenno, also Kaiser Hirohito, verkörpere, berichtet Müller. „Aber leider ist er diese Woche mit bei einem Schüleraustausch in Frankreich.“ Hanna Köppen, die Oma Yamura darstellt, schlüpft dagegen bei der Probe am Mittwochmittag in der Aula in ihren roten Kimono. „Das Familienoberhaupt ist eine glühende Anhängerin des japanischen Imperialismus“, erläutert der Geschichtslehrer.

Liv Clasen, die als eine der Enkelinnen der alten Frau auftritt, macht erst seit Kurzem in der Theater-AG mit. „Ich habe schon immer Schauspielerei geliebt“, erzählt sie am Rand der Probe. Mit zehn Jahren ist die Fünftklässlerin die Jüngste im Ensemble. „Als ich in die Gruppe kam, war ich sehr schüchtern“, verrät Liv. „Die sind ja auch meist viel älter hier.“ Aber die übrigen AG-Mitglieder seien „alle sehr nett und helfen mir“.

Plötzlich stößt das schüchtern wirkende Mädchen auf ein kurzes Kommando des AG-Leiters hin einen schrillen Schrei aus. „Auf der Bühne ist Liv ein ganz anderer Mensch“, weiß Müller. „Ich bin da viel emotionaler, zeige Mimik“, bestätigt die Zehnjährige. „Das gibt mir ein gutes Gefühl“, ergänzt Liv, die in einer zweiten kleinen Rolle als drangsalierte Chinesin von Frau Dr. Kawasaki „aufgeschnitten“ wird.

+ Oma Yamura, gespielt von Hanna Köppen, ist als Familienoberhaupt eine glühende Anhängerin des am Ende ins Verderben führenden japanischen Imperialismus. © -

Katharina Greb mimt „das japanische Äquivalent zu Dr. Mengele“. Die 15-Jährige, die am Gamma die 9c besucht, hat ebenfalls schon in der fünften Klasse ihre „Theaterkarriere“ begonnen. Müller mag an ihr vor allem ihre Offen- und Direktheit. „Ich bin immer die, die ihre Meinung sagt“, erklärt Katharina, die früher mal eine DDR-Bürgerrechtlerin spielte und im vorigen Jahr als „kecke jüdische Freundin einer Jüdin in der Nazi-Zeit“ den Theatermacher und die Schaulustigen in dem Stück „Sarah – die Liebe und der Rassenwahn“ begeistert hat.

„Die AG ist eine Riesenherausforderung“, stellt Michael Müller fest. 24 Individualisten, „spezielle Schülertypen“, seien dort versammelt. „Aber die sind zu einer echten Truppe zusammengewachsen.“ Trotz der großen Altersspanne von 10 bis 18 Jahre hielten die AG-ler „wie Pech und Schwefel“ zusammen, betont der Geschichts- und Theaterenthusiast.

Die eine oder andere Probe ist noch nötig, bis der Stoff, die Mimik und Gestik für das neue Stück sitzen. Autor und Regisseur Müller arbeitet derzeit mit der Gruppe am Feinschliff. Alle hoffen natürlich auf eine gelungene Premiere und sind gespannt darauf, wie das Theater rund um den Tenno und dessen brutalem Allmachtsstreben in für Europäer fremder Art vom Publikum aufgenommen wird.

„Das Land der aufgehenden Sonne“ bekommen übrigens nicht nur die Mitschülerinnen und -schüler der AG-Akteure zu sehen. Auch die interessierte Öffentlichkeit ist zu diesem Ausflug in ein dunkles Kapitel japanischer Geschichte, Politik und Kultur eingeladen. Am Dienstag, 13. Juni, und Freitag, 16. Juni, jeweils um 19 Uhr, wird die Saga um Größenwahn, Menschenverachtung und Mitläufertum im Kasch, Bergstraße 2, aufgeführt.