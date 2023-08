Auch Wetter lud zum Genießen ein

14. Weinfest unter idealen Bedingungen / Junge Generation schaut mit vorbei

+ © laue Zahlreiche Besucher, Spätsommerwetter, entspannte Stimmung: Die Organisatoren des Fests und die Standbetreiber dürften mit der Veranstaltung zufrieden gewesen sein. © laue

Achim – „Besser geht‘s gar nicht“, freuten sich die Männer am Stand des Lions-Clubs über das überwiegend spätsommerliche Wetter am Achimer Weinfest-Wochenende. Auch der Umsatz stimme. Das wurde abends schon an der Anzahl voller Kisten mit leeren Flachen deutlich, die im großen Container entsorgt wurden.

Vor allem aber gab es einen Besucheransturm auf dem Bibliotheksplatz und drumherum. Alle Sitzreihen, von denen im Vergleich mit den ersten Jahren des Fests jetzt wesentlich mehr vorzufinden sind, waren bereits nachmittags voll besetzt. Und noch mehr Menschen erkundeten beim Rundgang das Ess- und Getränkeangebot.

Ruhig-entspannte Atmosphäre trotz großer Gästeschar – das gefiel auch einem benachbarten Gastronomen, der ebenfalls von den Besuchermassen profitierte. Die Achimer Polizei bestätigt einen friedlichen Verlauf der gefragten Veranstaltung. „Wir hatten mit dem Weinfest eigentlich gar nichts zu tun“, lautete auf Nachfrage die erfreuliche Bilanz.

+ Zum Wohl: Drei von vielen Achimer Weinfestbesucherinnen und -besuchern, die die edlen Tropfen und auch andere Getränke sehr genossen. © -

Die verbreitete Auffassung, dass Weinfeste eher Veranstaltungen für die Senioren-Generation sind, traf im Übrigen so nicht zu. Vor allem abends feierten durchaus auch Jüngere bis Jugendliche auf dem Bibliotheksplatz mit.

Am Freitag sorgte DJane Suse unter anderem mit Hits der Neuen Deutschen Welle für Stimmung und eine volle Tanzfläche. Am Samstagabend gab’s Live-Musik mit der Band „One Shot Blues“ – keineswegs nur Blues, sondern auch allseits bekannte Oldies aus dem Bereich Country und Rock. Nachmittags begeisterte die Kindertanzgruppe „Undercover“ vom TSV Bierden das Publikum.

Alles in allem also eine auch wetterbedingt fast ideale 14. Weinfest-Ausgabe, bei der neben Weiß- und Grauburgunder, Pfälzer Rosé und weiteren Rebensäften erstmals auch Bierspezialitäten, etwa beim „Hopfenfänger“-Stand, sowie andere Getränke zum Angebot zählten. Ansonsten war speisemäßig neben Bratwurst, Grillschinken mit Rosmarin, Kartoffelpuffer und geringelten Pommes, Schmalzkuchen oder Käsespezialitäten natürlich Flammkuchen als passende „Beigabe“ zum Wein der große Renner.

+ Nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Tanz vor der Bühne spielte bis spät am Samstag die Liveband „One Shot Blues“. Sie brachte mit meist gut bekannten Stücken aus den Bereichen Blues, Country und Rock das Publikum in Stimmung. © -

Ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt sowie der Auftritt des Shantychors Oyten auf der Bibliotheksplatz-Bühne rundeten das Programm ab. Zum Glück hatten sich am Mittag aufkommende Regenwolken schnell wieder verzogen.

Veranstalter des Fests war wieder die Unternehmergemeinschaft Achim in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kasch. Nach dem großen Zuspruch in diesem Jahr dürfte der 15. Ausgabe des Achimer Wein- und Winzerfests schon jetzt nichts mehr im Wege stehen.