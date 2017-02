Auch Mercedes geht nach Achim-Ost

ACHIM/BREMEN - Von Manfred Brodt. Nach Coca Cola geht mit Mercedes-Benz eine weitere Weltfirma im Achimer Gewerbegebiet Achim-Ost an Land. Wie uns die Konzernsprecherin gestern Nachmittag auf Anfrage mitteilte, mietet das Mercedes-Benz-Werk Bremen dort in der neu errichteten Halle an der Käthe-Kruse-Straße eine Logistikfläche von 23 000 Quadratmetern. Hier sollen ab dem Frühjahr Blechteile aus dem Bremer Presswerk von Mercedes zwischengelagert werden, bevor sie zum Produktionspartner Valmet ins finnische Werk Uusikaupunki transportiert werden. Die angemietete Achimer Fläche wird von einem Bremer Logistikdienstleister betrieben.

Das Bremer Mercedes-Benz- Werk, in dem der GLC seit Juli vom Band läuft, ist weiter Hauptproduktionsstandort, der allerdings mehr als ausgelastet ist. Ab diesem Jahr produziert der finnische Auftragsfertiger Valmet Automotive zusätzliche Einheiten des neuen Mittelklasse-SUV in seinem Werk Uusikaupunki mit Teilen, die dann in Achim zwischengelagert werden.

Valmet Automotive baut schon seit 2013 im Auftrag von Mercedes-Benz zusätzliche Stückzahlen der A-Klasse

Produktionspartner in Finnland

in Uusikaupunki. Insgesamt umfasst der Auftrag bis 2016 mehr als 100 000 Einheiten. Der Umfang des GLC-Auftrags bewegt sich in einer vergleichbaren Größenordnung.

Inwieweit mit der neuen Ansiedlung neue Arbeitsplätze in Achim verbunden sind, ließ sich gestern noch nicht sagen. Sie entstehen dann in erster Linie bei dem beauftragten Logistiker. Aber Mercedes ist ja ohnehin „der größte Arbeitgeber im Landkreis Verden“.

Der Automobilhersteller wird damit in der 33 000 Quadratmeter großen Halle Nachbar des Getränkeherstellers Coca Cola, der hier auf 10 000 Quadratmetern ein Logistikzentrum für Niedersachsen und Teile von Nordrhein-Westfalen betreibt. 30 Millionen Liter der in Hildesheim und Mölln von Coca Cola produzierten Getränke werden dann jährlich in sechs Millionen Kisten via Achim zu den Kunden in der nördlichen Region gefahren. Mit dieser Ansiedlung sind 90 Arbeitsplätze verbunden.

Bauherr der mit 25 Millionen Euro erbauten Halle mit 350 000 Kubikmetern ist die Hannoveraner Grundstücksgesellschaft bauwo, Sie hatte schon nach der Coca Cola-Ansiedlung einen weiteren „dicken Fisch“ angekündigt.

bauwo will dann die gesamte Halle an den Münchener Immobiklienfonds RLI verkaufen, in dem Pensionskassen, Geldinstitute und andere gewinnbringend ihr Geld anlegen.

Die Gewerbeansiedlung an der Käthe-Kruse-Straße in Achim-Ost ist damit vollendet. Vor Jahren war die Fläche vom Rewe-Konzern gekauft worden, der hier ein Logistikzentrum für seinen Discounter Penny schaffen wollte. Diese Pläne ließ der Lebensmittelgigant dann jedoch fallen und verkaufte die Achimer Fläche,