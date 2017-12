„Auch Amazon muss Gesetze beachten“

Wirbel um Personalkontrollen: Ditzfeld äußert sich

achim - In Amazons neuem Logistikzentrum in Winsen/Luhe soll es eine lückenlose Leistungskontrolle und Videoüberwachung der Beschäftigten geben, haben Recherchen des NDR-Fernsehmagazins „Panorama 3“ ergeben. Das Unternehmen, das sich bekanntlich im Gewerbegebiet Uesener Feld in Achim in ähnlicher Größenordnung ansiedeln will, weist die Vorwürfe zurück.