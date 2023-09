Attacke gegen unliebsame Gegner

Von: Michael Mix

Die Achimer Gruppe von „Omas gegen Rechts“ erhielt vor Kurzem aus den Händen der Ratsvorsitzenden Ute Barth-Hajen (l.) und von Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Achimer Ehrenpreis für ehrenamtliches Engagement. Sprecherin Renate Witzel-Diekmann ist hier mit der Urkunde zu sehen. archiv © bartz

Achim – „Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist notwendig und zu unterstützen.“ Eine Aussage, die wohl jeder Demokrat unterschreiben würde. Aber der Satz stammt von Sebastian Dahlweg, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Achimer Stadtrat. Dabei stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei „Alternative für Deutschland“ insgesamt als rechtsextrem oder zumindest als „Verdachtsfall“ ein.

Dahlweg leitet mit dem Statement, das eher wie eine Satire anmutet, eine Pressemitteilung ein, mit der er die Achimer Gruppe von „Omas gegen Rechts“ attackiert.

Diese habe nach der Verleihung des Achimer Ehrenpreises für ehrenamtliches Engagement vor gut zwei Wochen „mit Verweis auf Sachsen und Bayern aber erstmal hauptsächlich gegen die AfD ausgeteilt“. Für Dahlweg ist damit klar: „Sie vermischen den Kampf gegen Rechts somit mit einem Kampf gegen eine demokratisch zugelassene Partei.“

Die Achimer Aktivistinnen sollten seiner Meinung nach „vielmehr aufzeigen, was sie der hiesigen AfD vorzuwerfen haben, anstatt auf Regionen zu zeigen, die hunderte Kilometer von unserer Stadt entfernt sind“. Zumal die Gruppe ja selbst mitteile, dass sie sich hier in einer „Komfortzone“ befinde. Was in den Augen von Dahlweg bedeutet, dass die Frauen „von niemandem, also auch nicht von der AfD, wegen ihrer Aktivitäten angegriffen werden“.

Der Vorsitzende und Pressesprecher der zweiköpfigen AfD-Fraktion im Achimer Rat nutzt die Einlassungen zu den „Omas gegen Rechts“ auch gleich noch zu einem Rundumschlag gegen das verhasste gegnerische politische Lager. Anders als Funktionsträger seiner Partei im Bund nimmt er dabei aber nicht die CDU ins Visier: „Es zeigt mittlerweile die Hilflosigkeit der links-grünen Parteien und Bündnisse gegenüber der regionalen AfD, dass man der Partei hier nichts anflicken kann“, schreibt Dahlweg und fügt hinzu: „In diesem Zusammenhang darf man gespannt sein, wofür die hiesige AfD als nächstes mitverantwortlich gemacht wird.“

Die Achimer Gruppe von „Omas gegen Rechts“ wollte auf Nachfrage dieser Zeitung keine Stellungnahme zu Dahlwegs Äußerungen abgeben. „Wir würden einen Dialog entfachen, den wir so nicht wollen“, erklärte Sprecherin Renate Witzel-Diekmann kurz und knapp.

Sie hatte erst vor Kurzem im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, dass die AfD mit der Art ihres Auftretens und ihrem politischen Programm sowie die jüngsten Umfrageergebnisse besorgniserregend seien. „Was man früher nicht zu denken wagte, sagt und macht man jetzt“, stellte Witzel-Diekmann fest. Es sei keine Alternative, die AfD zu wählen, da man damit die Demokratie abwähle.

Renate Witzel-Diekmann erinnert in diesem Zusammenhang an ein Zitat des Philosophen Theodor W. Adorno: „Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr des Faschisten in der Maske des Faschisten, sondern vor dessen Rückkehr in der Maske des Demokraten.“