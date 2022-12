Apotheker warnt vor Knappheit: Sogar Penicillin ist Mangelware

Von: Lisa Duncan

Teilen

„Wir sind erst am Anfang der Erkältungswelle“, sorgt sich Apotheker Stefan Bürger um die Medikamentenversorgung. Der Inhaber der Alten Apotheke hat bereits eine Liste mit 450 Mitteln, die aktuell nicht lieferbar sind. © Duncan

In Deutschland herrscht Arzneimittelknappheit. Auch Achim ist da keine Ausnahme. Apotheker Stefan Bürger erklärt die Situation.

Achim – „Haben wir leider nicht mehr“ – diesen Satz bekommen in diesen Tagen viele Eltern zu hören, die Fieber- und Erkältungsmedizin für ihre kranken Kinder in der Apotheke holen möchten. Apotheker Stefan Bürger, Inhaber der Alten Apotheke und der Apotheke Am Hufeisen in Achim, steht dann auf der anderen Seite des Ladentisches und muss Kunden allzu häufig wieder wegschicken.

Seit Monaten herrscht auch in seinen Geschäften Arzneimittelknappheit – und laut Bürger verschärft sich die Situation immer mehr. Aktuell ist sogar klassisches Penicillin buchstäblich Mangelware. „Das hier ist mein letztes Päckchen“, erklärt der Achimer, die winzige Tablettenschachtel in den Händen haltend.

450 Artikel sind für Apotheken aktuell schwer zu bekommen

Das Problem betreffe auch andere Antibiotika und weitere Präparate – Stefan Bürger hat aktuell eine Liste mit 450 Artikeln, die zurzeit schwer zu bekommen sind: „Wir gehen auf die Reserven zu“, sagt er. Von zwei Großhändlern aus Bremen und Delmenhorst bekommt er dreimal täglich Medikamente geliefert. Doch vieles sei eben nicht lieferbar – die Großhändler geben dann entweder gar keinen Liefertermin an oder vertrösten die Apotheken auf Februar 2023.

Eine Ursache für die Engpässe sieht Bürger darin, dass inzwischen nahezu alle Rohstoffe für Medikamente aus China kommen und aufgrund der aktuell dort vorherrschenden coronabedingten Lockdowns nun Lieferketten zusammenbrechen. Gefertigt würden viele Medikamente in Indien. Doch was die dortige Bevölkerung selbst benötige, werde nicht nach Europa exportiert.

„Und das billigste Unternehmen kriegt den Zuschlag“

Dass dies hierzulande zum Problem werde, dahinter steht ihm zufolge aber die Preispolitik der Krankenkassen. Seit einiger Zeit sei es gängige Praxis, dass die Krankenkassen die Medikamentenherstellung ausschreiben – „und das billigste Unternehmen kriegt den Zuschlag“, so Bürger. So habe die Pharmaindustrie Dienstleistungen sukzessive an Lohnarbeitsfirmen in China abgegeben. „Deutschland war früher die Arzneimittelküche Europas, aber das ist lange vorbei“, schildert Bürger. Oftmals gebe es für bestimmte Mittel inzwischen nur noch einen Hersteller. Der Markt hätte sich „schon vor Jahren breiter aufstellen müssen“, findet Bürger und sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Pflicht, hier lenkend einzugreifen.

Auch bei klassischen Medikamenten wird es knapp © Duncan

Der „brutale Preiskampf“ drehe sich, bezogen auf das einzelne Mittel, um Cent-Beträge, für die Hersteller könne er aber in den Bankrott führen. Bürger nennt Beispiele: Kürzlich habe der Arzneimittelhersteller Merck vermeldet, dass das bewährte Herzmittel Digimerck von einem Lieferengpass betroffen sei – aufgrund von Produktionsproblemen. Da man geplant habe, die Produktpalette bald einzustellen und sich der Lieferengpass absehbar nicht verbessern werde, plane Merck, den Schritt schon für Januar 2023. Zudem habe der Antibiotika-Hersteller Infectopharm Preiserhöhungen angekündigt, und einen offenen Brief an Gesundheitsminister Lauterbach geschickt mit der Botschaft, dass der Vertrieb von Kinderarzneimitteln unwirtschaftlich sei.

Für Apotheker Bürger bedeutet die Ressourcenknappheit einen „irren Aufwand“. Er erfahre aber auch eine „große Kollegialität“ von seinen Mitbewerbern in Achim. Hat er in seinen Filialen etwas nicht vorrätig, ruft er andere Apotheken an, in der Hoffnung, dass diese weiterhelfen können. Wie weit die Problematik fortgeschritten ist, zeige das Beispiel eines Vaters aus Bremen-Arsten, der auf der Suche nach Fieberzäpfchen für sein Kind im Notdienst in der Alten Apotheke landete.

Arzneimittelknappheit ist auch für Ärzte ein Ärgernis

Nicht nur für die Patienten und Apotheker, auch für die Ärzte ist die Arzneimittelknappheit ein Ärgernis. Denn die Praxen könnten im Voraus nicht sagen, welche Medikamente derzeit fehlen. So komme es zu Mehrfach-Kontakten mit Patienten, die wiederkommen, um sich ein neues Rezept mit einer ähnlichen Arznei ausstellen zu lassen. Eine Besonderheit in Achim: Wegen des hohen Anteils älterer Menschen nutzen viele Patienten die Botendienste der Apotheken. Wer nicht mobil genug für einen Arztbesuch ist, bestellt per Anruf das Rezept und nimmt diesen Service in Anspruch.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Bürger ist überzeugt: „Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die von der Ukraine-Krise befeuert wird – und obendrauf kommen noch die Inflation und die Energiekosten.“ Wenn nichts passiere, steuere Deutschlands Arzneimittelversorgung auf den „absoluten Mangel“ zu. Eine weitere Variable sei das Infektionsgeschehen: „Es fängt gerade erst an mit der Erkältungswelle.“ Schlimmstenfalls könne sich das Problem noch in diesem Winter in die ohnehin überlasteten Kinderkrankenstationen der Kliniken verschieben.