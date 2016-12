Armkeel und Fladdermus

Erhalt der niederdeutschen Sprache

+ © Duncan Die Plattdeutsch-AG am Freitag mit Lehrerin Katrin Hauptmann. © Duncan

Achim - Die Pausenglocke hat zweimal geklingelt, nach und nach füllt sich der Raum in der Grundschule Uphusen mit einer Schar fröhlicher Zweitklässler. Als alle auf dem Teppich im Kreis sitzen, fragt Lehrerin Katrin Hauptmann: „Wo geiht di dat?“ Die Kinder antworten fast alle standardmäßig „Mi geiht dat goot“, nur ein kleines blondes Mädchen sagt: „Mi geiht dat... aua“, und deutet auf ihr Pflaster am Ellbogen: „Armkeel in Sport“.

Zu Hochdeutsch: Sie hat sich beim Sport am Arm verletzt. Nun steht nicht Bewegung auf dem Stundenplan, sondern Plattdeutsch. Katrin Hauptmann, die die AG leitet, liest eine weihnachtliche Geschichte vor: „Sina freit sich op Wiehnachten“. Sie wünscht sich eine Katze. Die Kinder sprechen im Chor nach – und liefern meist auch gleich die Übersetzung dazu.

Die Adventszeit ist auch Ausgangspunkt für das anschließende Spiel mit Tiermasken. Die Schüler, die Esel, Schlange, Katze oder Fuchs darstellen, laufen teils auf allen Vieren umher. Es geht darum, Tiernamen auf Platt einzuüben und zu wiederholen. Die Kinder genießen es sichtlich, dass sie dabei nicht stillsitzen müssen. „Nach der fünften Stunde müssen sie auch mal toben“, erklärt Katrin Hauptmann. Überhaupt sei in der AG der Spaßfaktor oberstes Prinzip.

Seit sechs Jahren unterrichtet Katrin Hauptmann Deutsch, Sachunterricht und Religion an der Grundschule. Zuvor hatte sie in Wechhold und Oyten unterrichtet. Als die zweifache Mutter, die mit ihrer Familie in Bierden wohnt, an die Uphuser Schule kam, suchte sie nach einem Steckenpferd – und fand es in der Plattdeutsch-AG.

Ihre Eltern sprachen selbst fließend plattdeutsch, erzogen Hauptmann jedoch nicht „zweisprachig“. „Sie wollten uns nicht überfordern, weil sie als Kinder selbst Probleme hatten, hochdeutsch zu lernen“, erklärt Hauptmann. So fing die Pädagogin erst vor gut fünf Jahren an, sich plattdeutsch anzueignen.

Dass das Niedersächsische Kultusministerium den Erhalt des Niederdeutschen seit einigen Jahren verstärkt fördert, kam ihr da entgegen. Nach zahlreichen Fortbildungen beherrscht die 41-Jährige die Sprache nun so gut, dass sie sich mit ihrem Vater fast nur noch so verständigt.

Derzeit leitet Katrin Hauptmann drei AGs: zwei Gruppen mit Zweitklässlern (dienstags und freitags) und eine Gruppe mit Schülern, die die dritte Klasse besuchen (mittwochs). Letztere fällt ab Januar weg, wenn wieder die Vorbereitungen für den plattdeutschen Lesewettbewerb anstehen. Daran beteiligt sich die Schule alle zwei Jahre – im Wechsel mit dem regionalen plattdeutschen Theatertreffen, das für 2018 wieder geplant ist.

Die zusätzliche Arbeit schreckt Hauptmann nicht ab. Sie hofft, damit auch ein Kulturgut vor dem Aussterben zu bewahren. „Außerdem ist es eine lockere, witzige Sprache. Da trauen sich die Schüler viel eher, vor den anderen etwas zu sagen.“

Katrin Hauptmanns Lieblingswort lautet „Döskram“ – „Das heißt sowas wie Blödsinn. Mein Großvater hat das immer gesagt. Oder Fladdermus, das plattdeutsche Wort für ‘Fledermaus’.“

Dass Kinder schon vor der AG Kenntnisse im Plattdeutschen haben, sei bisher nicht vorgekommen. Wohl aber, dass sie als Folge mit Eltern, Großeltern oder Nachbarn die Sprache üben, etwa, um sich gut auf den Lesewettbewerb vorzubereiten.

Berit-Maxine und Mina Alea schauen sich begeistert das Büchlein „Rosalie un Trüffel“ an. „Das sind zwei Schweine, die verlieben sich ineinander“, erklärt Berit-Maxine. Sie rede auch mit der Familie platt, besonders mit dem Opa aus Uphusen. Mina Alea mag auch das Buch „Brummer Hinnerk“, das von einer Fliege handelt.

Eine feste Rechtschreibung etabliere sich erst nach und nach (zu finden etwa in dem Wörterbuch „Sass“), so Hauptmann. In den älteren Kinderbüchern wie etwa „Dat Pierd Huppdiwupp“ sei diese noch nicht berücksichtigt – was teils abstruse Schreibweisen zur Folge habe. „Die müssten eigentlich mal überarbeitet werden“, findet Hauptmann. Und Plattdeutsch als reguläres Schulfach? „Das wäre mein Traum“, sagt die Grundschulpädagogin. Momentan ginge das aber nur, wenn man von anderen Stunden etwas abzweigen würde. Und das sei bisher rechtlich nicht möglich.

ldu