„Arbeitsscheu, Urlaubs-Kita“: Eltern in Uphusen außer sich

Gruppen mangels Personals geschlossen

+ © Foto: Laue Die städtische Kita „Uphuser Deichbande“ Am Hilgenberg. Wegen der zur Zeit extremen Personallage blieben jeweils zwei Gruppen geschlossen. Der Krippenbereich ist getrennt von der Kita in einem anderen Gebäude untergebracht und hat auch eine eigene Leiterin. - © Foto: Laue

Achim - Nicht nur die personelle Lage in der Kindertagesstätte Uphusen verschärfte sich in den vergangenen Wochen extrem, sondern auch der Tonfall, in dem Eltern auf die Schließung von zwei Gruppen reagierten. Das reichte von Begriffen wie „Urlaubs-Kita“ und „arbeitsscheue Kräfte“ bis zu heftigen persönlichen Angriffen.