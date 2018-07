Bauhof verschiebt Parkplatz-Sanierung

Pfützen verhindern Bauarbeiten

+ © sb Noch stehen Pfützen auf dem Parkplatz an der Achimer Brückenstraße. © sb

Achim - Der lang ersehnte Regen hat dem Bauhof einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Sanierung des Parkplatzes an der Achimer Brückenstraße ist auf Anfang nächster Woche verschoben, berichtet Heiko Haase, Leiter des Bauhofs, auf Nachfrage. Ursprünglich sollte der Parkplatz gestern und heute wegen der geplanten Bauarbeiten gesperrt sein. Aber in den Parkbuchten haben sich Pfützen gebildet. „Das Wasser geht nicht weg, und so können wir den Grand nicht einbauen“, sagt Haase.