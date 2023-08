Arbeiten für angestrebte Verkehrswende

Von: Michael Mix

Die Asphaltierungsarbeiten für den Zentralen Omnibusbahnhof, der zwischen dem Nordausgang des Bahnhofs und dem Lieken-Quartier entsteht, sind so gut wie abgeschlossen. © mix

Achim – Das Lieken-Quartier nimmt zusehends Gestalt an. Vor allem die emporragenden wuchtigen Wohn- und Geschäftsgebäude, die Investoren in den vergangenen Monaten am ebenfalls noch jungen Kreisel an der Achimer Bahnbrücke bauen ließen, fallen ins Auge. Aber auch in deren Schatten entsteht Neues, dort schafft die Stadt wichtige Infrastruktur für das Viertel und darüber hinaus.

Die Arbeiten am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), an der Mobilitätsstation und der Kindertagesstätte (Kita) laufen größtenteils wie geplant, allerdings hakt es auch an der einen oder anderen Stelle. Das ist im Gespräch mit Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung, zu erfahren.

„Der Bau des ZOB kommt voran. Das Regenwetter macht uns aber beim Asphaltieren zu schaffen“, informiert Zorn. Deshalb werde die Sperrung am Fritz-Lieken-Eck voraussichtlich eine Woche länger dauern als vorgesehen und die Strecke wohl erst wieder am Montag, 14. August, befahrbar sein.

Wenn die Asphaltierungsarbeiten beendet sind, sollen laut Zorn die Fundamente für die Busunterstände und Überdachungen für die neuen Fahrradständer daneben gelegt werden. Anschließend wird noch mehr Beton angemischt. „Denn die Busspuren werden aus diesem Material gebaut, nicht mit Asphalt.“

Viel Platz ist zwischen dem Nordausgang des Bahnhofs und dem Gebäuderiegel nicht. Neben dem ZOB muss dort auch noch der neue Radschnellweg (Rasch) untergebracht werden. Autofahrer haben da jetzt und auch in Zukunft nichts mehr zu suchen. Offen bleibt an der Stelle lediglich der Zipfel der Gaswerkstraße, der an das Fritz-Lieken-Eck angrenzt, um die Zufahrt für eine Tiefgarage unter dem Geschäftsgebäude zu gewährleisten. Die Arbeiten dafür erfolgen nach Angaben von Zorn parallel zu denen am ZOB.

Der Bau der Kindertagesstätte „Bunte Lok“ hinkt dem Zeitplan acht Wochen hinterher. © -

Im Oktober soll der Endausbau der Königsworther Straße beginnen. „Deckschicht, Lampen, Fußwege“, nennt der Fachbereichsleiter hierzu als Stichworte.

Die neue Straße mit dem gewöhnungsbedürftigen Namen zweigt vom Kreisel an der Embser Landstraße / Fritz-Lieken-Eck ab und führt zur Gaswerkstraße. Sie dient dem Busverkehr als Zufahrt zum ZOB, während Autofahrer von dort aus den Parkplatz für die neue Achimer Sparkassenhauptstelle, den künftigen Rossmann-Markt und das Café Sammann oder auch die Stadtwerke erreichen können.

Mit Hilfe von schwerem Gerät entsteht die Mobilitätsstation. © -

Ende dieses Jahres sollen sowohl der ZOB als auch die Königsworther Straße fertig sein. Die Kosten für dieses „Paket“ beziffert Steffen Zorn auf 2,5 Millionen Euro, wobei rund die Hälfte der Summe von der Landesnahverkehrsgesellschaft, dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen und aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land bezahlt wird.

Die Gebäude für die Sparkasse und Rossmann stehen, dazwischen ist ein Durchgang zum Bahnhof. © -

Etwas Sorge hat der Achimer Bauamtschef im Hinblick auf den angepeilten Einweihungstermin für die neue Kita in der nördlichen Innenstadt. „Es wird knapp mit der geplanten Fertigstellung zum 1. August 2024“, sagt Zorn.

Die Rohbauarbeiten seien zwar erledigt, und auch die Brandschutzwand zur benachbarten Mobilitätsstation stehe, beim wegen des Klimaschutzes gewählten Holzrahmenbau für die Kita mit angeschlossenem „Familienzentrum“ hake es jedoch. „Die Detailplanung und die Statikprüfung haben sich verzögert“, erklärt Zorn. „Wir sind acht Wochen hinterher.“

Die Königsworther Straße soll zum Jahreswechsel befahrbar sein. © -

Die Kita soll ein „klimafreundliches Gründach“ erhalten und wie das gesamte Quartier ans Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden. Die Energiezufuhr erfolge über das Blockheizkraftwerk an der Friedrichstraße.

Wegen der gestiegenen Materialkosten werde die Kita „Bunte Lok“ um 500 000 Euro teurer als veranschlagt. Zwei Drittel der Summe in Höhe von nun 6,2 Millionen Euro fließe der Kommune aus Städtebaufördermitteln zu.

Weitere sechs Millionen Euro verschlingt Zorn zufolge der Bau der Mobilitätsstation, aber auch hierbei hat die Stadt nur 1,5 Millionen Euro aufzubringen, weil überörtliche Geldgeber und die Bremische Volksbank als Investor für den Wohnungsbau im Quartier einen Teil der Kosten tragen. „Trotz verzögerter Baugenehmigung kann der Zeitplan, der eine Fertigstellung zum Ende des Jahres vorsieht, eingehalten werden“, berichtet der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Der Hochbau „in Systembauweise und mit Stahlfassaden“ wird nach seinen Worten auf elf Parkdecks 150 öffentliche Stellplätze und 100 private für Bewohner des „autoarmen“ Quartiers bieten. Das Untergeschoss werde über E-Ladestationen für Autos, gespeist von einer auf dem Dach installierten Fotovoltaikanlage, Fahrradboxen und öffentliche Toiletten verfügen.

Die Mobilitätsstation, aber auch der Rasch und der ZOB sind nicht zuletzt Bausteine für den Klimaschutz. Zorn: „Wir hoffen, damit zur Verkehrswende beizutragen.“