„Arbeit ist schwieriger geworden“

Von: Michael Mix

Teilen

Janina Baltrusch ist seit 16 Jahren im Laurentius-Kindergarten tätig und leitet nun die Kita dort. © mix

Achim – Janina Baltrusch ist neue Leiterin der evangelischen Laurentius-Kindertagesstätte. Die 37-Jährige wurde am Sonntag zusammen mit der ebenfalls neuen Stellvertreterin Joana Romp in einem feierlichen Gottesdienst in der benachbarten Kirche offiziell ins Amt eingeführt. Baltrusch ist bereits lange in Achims ältester, 1954 eröffneter Kita tätig.

Aber vorher, noch in ganz jungen Jahren, brachte sie schon selbst ein Kind zur Welt.

„Ich bin mit 16 Mutter geworden. Sohn Joshua ist inzwischen 21“, erzählt Janina Baltrusch. Nach dem Abitur mache er nun eine Ausbildung zum Zimmerer. Sie selbst schlug mit 18 Jahren, als ihr Nachwuchs noch ganz klein war, den Weg zur Kita-Fachkraft ein.

Die junge Mutter aus Dörverden-Westen begann eine zweijährige Lehre zur Sozialassistentin an den Berufsbildenden Schulen in Verden, woran sich eine gleichlange Ausbildung zur Erzieherin an der Fachschule in Walsrode anschloss. „In der Zeit kümmerten sich meine Eltern, die aber selbst noch arbeiteten, und vor allem meine Oma um das kleine Kind.“ Vier Generationen hätten damals unter einem Dach gelebt.

Janina Baltrusch, die mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn längst in einem eigenen Haus in Westen wohnt, landete nach der Ausbildung bei ihrem heutigen Arbeitgeber in Achim, Pfarrstraße 6. „Ich fing direkt danach 2007 im Kindergarten Laurentius an“, berichtet sie. Schon bald sei sie dann rund zwei Jahre im ebenfalls von der Kirchengemeinde getragenen Spielkreis im Gemeindezentrum Nord tätig gewesen. 2011 wechselte Baltrusch in die neben dem Pfarrhaus an der Pfarrstraße 1 neugeschaffene Krippe. „Berufsbegleitend absolvierte ich bei der Kreisvolkshochschule Verden eine Ausbildung zur Kleinstkind-Fachkraft, das war immer abends und am Wochenende.“

Noch bis vor Kurzem arbeitete Janina Baltrusch in der Krippe, wurde stellvertretende Kita-Leiterin und führte die Einrichtung nachdem die bisherige Chefin Miriam Pingel erkrankt war und den Chefposten aufgegeben hatte, zunächst kommissarisch. „Vanessa Enkemeier hat mich dabei tatkräftig unterstützt.“ Seit dem 1. Mai leitet Baltrusch die Laurentius-Kita uneingeschränkt.

Diese besteht nach ihren Angaben aus einer Krippengruppe mit 15 Kindern im Alter von einem bis drei Jahren, um die sich vier Mitarbeiterinnen kümmern, sowie 40 Kindern von drei bis sechs Jahren im sogenannten Regelbetrieb. Betreut, angeleitet und gefördert werden diese von sieben Erzieherinnen einschließlich Baltrusch montags bis freitags im Zeitkorridor von 7.30 bis 16 Uhr. „Wir haben 20 Ganztagsplätze“, informiert die Einrichtungsleiterin.

Und die Laurentius-Kita verfolge mittlerweile ein „offenes Konzept“. Anders als früher seien die Kinder nicht mehr in Gruppen eingeteilt. Stattdessen gebe es thematische Bereiche, in denen sich die Mädchen und Jungen nach Lust und Laune tummeln könnten – „selbstverständlich unter Aufsicht und mit pädagogischem Ansatz“.

Etwa beim „Bauen“, wo sie sich mit Klötzen, Legosteinen und dergleichen beschäftigten, während im Kreativ- und Werkraum gebastelt und gemalt werden könne. Bei schönem Sommerwetter wie jetzt spielen viele Kinder natürlich gerne im Freien. Auf der Grünfläche neben dem Gebäude im Bauernviertel locken ein Klettergerüst, Schaukel, Sandkiste und Rutschenturm.

Zum Angebot zählen Baltrusch zufolge ebenfalls Gesellschafts- und Rollenspiele „mit Verkleiden“ sowie der Frühstücksbereich mit Küche, wo sich die Kinder zwischendurch stärken können. Am Besten mit Selbstangebautem, denn auf dem Außengelände haben Groß und Klein gemeinsam Hochbeete angelegt. „Da pflanzen wir zum Beispiel Colakraut, Möhren, Radieschen, Erdbeeren, Erbsen oder Kartoffeln an, hegen, pflegen und gießen alles, bis es geerntet und verarbeitet wird“, erläutert Janina Baltrusch.

Gruppenstunde nach Ansage gehöre der Vergangenheit an. „Denn Mitbestimmung und -beteiligung von Kindern ist gesetzlich verpflichtend“, verweist die Kita-Leiterin auf den neuen Ansatz. Und das sei auch gut so. „Offene Arbeit macht Sinn, weil die Kinder ihren Tag mitgestalten. Sie treffen Entscheidungen für sich, etwa darüber, wann sie essen wollen“, verdeutlicht Baltrusch.

Für das Personal sei das Partizipationsmodell ebenfalls von Vorteil. „Die Erzieherinnen können ihren Neigungen folgen, sie haben sich weitgehend spezialisiert. Man kann sich dadurch besser auf seinen einzelnen Bereich konzentrieren.“

Und was bedeutet es für die Fachkräfte und ihre Schützlinge, dass es sich um eine kirchliche Kindertagesstätte handelt? „Wir leben den Glauben im Alltag“, antwortet Janina Baltrusch. Sie nennt Stichworte wie „Rücksichtnahme“, „Nächstenliebe“ und „Solidarität“. Und fügt hinzu: „Alle Menschen, alle Kinder sind gleich, egal welcher Herkunft sie sind, welche Weltanschauung oder Religion sie haben.“

Längst nehme die evangelische Kita auch Sprösslinge von Eltern mit anderer Konfession oder Glaubensrichtung auf, „sogar von Leuten, die an gar nichts glauben“. Dennoch spiele die christliche Religion in der Tagesstätte eine Rolle. Baltrusch nennt den wöchentlichen „Kirchentag“ am Dienstag: Wer wolle, könne dann in die nur wenige Schritte entfernte St.-Laurentius-Kirche gehen. „Aber keiner wird dazu gezwungen.“ Und einmal im Monat halte einer der beiden Pastoren oder die Pastorin eine Andacht in der Kita. Die „Schulkinder“, also der Jahrgang, der die Einrichtung jeweils im Frühsommer verlässt, besichtigten die Glocken hoch oben im Turm der Kirche. „Das ist ein echtes Highlight für die Kinder.“

Nach 16 Jahren in der Kita weiß Janina Baltrusch wie der Hase läuft. Einfach sei der Job nicht. „Die Arbeit ist im Laufe der Zeit schwieriger, anspruchsvoller geworden“, stellt sie fest. Die Kinder verhielten sich gegenüber ihren Altersgenossen und mitunter auch gegenüber den Erzieherinnen respektloser. Und dafür gebe es natürlich Gründe. „Die meisten Eltern übernehmen nicht mehr soviel Verantwortung bei der Erziehung ihres Nachwuchses“, beklagt Baltrusch und verweist auf die zunehmende Berufstätigkeit und materielle Orientierung. „Bei vielen muss es der zweite oder dritte Urlaub im Jahr sein.“ Die Interessen der Kinder gerieten dadurch oft ins Hintertreffen. Die 37-Jährige hält es für notwendig, das Arbeits- und Familienleben besser miteinander in Einklang zu bringen.

Kindertagesstätten könnten manches auffangen, was Politik, Wirtschaft und Eltern versäumten, aber zu einem hohen Preis. „Die Dokumentationspflichten werden immer umfangreicher. Aber vor allem ist eine 39-Stunden-Woche für uns Erzieherinnen sehr anstrengend bei dem Lärmpegel und dem Stress, dem wir ausgesetzt sind“, erklärt Baltrusch. Und auch für kleine Kinder, die von morgens bis zum späten Nachmittag die Kita besuchten, sei das sicherlich kein Zuckerschlecken, merkt sie an.

Viele Fachkräfte reduzierten wegen der psychischen Belastung ihre Stundenzahl. Auch daraus resultiere der Personalmangel in Kindertagesstätten. „Ich bin froh, wenn ich am Wochenende meine Ruhe habe“, bekennt Janina Baltrusch. „Dann lese ich gerne ein Buch.“