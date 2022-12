Ratsherr, der nur selten anwesend ist – Hocker fehlt oft bei Sitzungen

Ein seltenes Bild: Gero Hocker (Mitte, vorne) bei einer Sitzung des Stadtrats, hier im März 2021 im Kasch. archiv © Mix

Achim – Wenn morgen der Rat der Stadt Achim das letzte Mal in diesem Jahr zu einer Sitzung zusammentritt, dann wird der Platz von Dr. Gero Hocker im Ratssaal unbesetzt bleiben. Was freilich keine Überraschung ist. Der FDP-Ratsherr fehlt meistens bei Sitzungen des höchsten politischen Entscheidungsgremiums der Stadt. Hocker, von Beruf Bundestagsabgeordneter, nimmt oft zeitgleich sein Mandat in der Hauptstadt wahr, während das bei der Stadtratswahl errungene beim Achimer FDP-Zugpferd eher hintenan steht.

Doch vom neuen Jahr an soll Schluss sein mit der Terminkollision und der spärlichen Präsenz des Ratsmitglieds Gero Hocker, die seit seiner ersten Wahl in den Bundestag 2017 zu beobachten ist. Die Zusammenkünfte des Stadtrats werden 2023 und voraussichtlich auch danach in sitzungsfreie Wochen des Bundestags gelegt.

Wer in dieser Angelegenheit die Initiative ergriff, darüber hüllen sich Entscheidungsträger in Schweigen. „Von wem der Impuls letztlich kam, lässt sich nicht mehr genau sagen, ist aber aus unserer Sicht auch unerheblich“, lässt Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) auf Nachfrage verlauten. Und fügt hinzu: „Wir freuen uns, als Stadt Achim einen eigenen Vertreter im Bundestag zu haben und möchten dem hiesigen Bundestagsabgeordneten Gero Hocker die Chance geben, als gewähltes Mitglied an den Sitzungen des höchsten Achimer Gremiums teilnehmen zu können.“

Die Ratstermine im kommenden Jahr seien mit Rücksicht auf die Plenardebatten in Berlin angesetzt und der Politik im Verwaltungsausschuss (VA) zur Kenntnis gegeben worden, informiert Ditzfeld. „Ein Antrag darauf, diesbezüglich anders zu verfahren, wurde von den Fraktionen nicht gestellt.“

Hocker verhält sich keineswegs rechtswidrig. „Gesetzlich besteht für Ratsmitglieder keine Präsenzpflicht“, sagt Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt. Das gäben weder das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz noch die Geschäftsordnung des Rates her.

Wenn Hocker nicht da sei, fehlten der dreiköpfigen FDP-Fraktion im Stadtparlament allerdings ein Sitz und eine Stimme, was bei Beschlüssen mitunter entscheidend sein könne. „Denn Ratsmitglieder können nicht vertreten werden“, erklärt Purschke. Bei Sitzungen des VA, der Fach- und Ortsausschüsse sei das hingegen möglich.

Aber bei all diesen Gremien, in denen Sachverhalte beraten und sogenannte Beschlussempfehlungen gefasst werden, ist Hocker ohnehin außen vor. Der Liberale gehört lediglich dem Rat an.

Auch wenn die Stadt dessen sechs bis acht Sitzungen pro Jahr zeitlich nun nach dem Terminkalender der großen Politik in der Hauptstadt ausrichte, könne von einer „Lex Hocker“ nicht die Rede sein, betont der Achimer FDP-Fraktionschef Hans Baum auf Nachfrage. „Generell ist solch ein Verfahren sowohl beim Landkreis als auch in vielen Gemeinden üblich.“ Denn andernorts engagierten sich Bundestags- und Landtagsabgeordnete, beispielsweise Andreas Mattfeldt (CDU) und Dörte Liebetruth (SPD), ja auch zusätzlich in der Kommunalpolitik „und damit an der Basis“.

Klar hätten sein Fraktionskollege Roland Kern und er durch die zahlreichen Sitzungen der Fach- und Ortsausschüsse im Vergleich mit anderen, über mehr Mitglieder verfügenden Gruppierungen im Stadtrat eine erhöhte Arbeitsbelastung zu schultern, räumt Baum ein. Aber Gero Hocker bekomme ja ebenfalls sämtliche Sitzungsunterlagen aus dem Rathaus. „Da findet sehr viel Kommunikation zwischen uns dreien statt. Wir stimmen uns über Sachverhalte vor anstehenden Beschlüssen ab.“

Hans Baum, der auch Vorsitzender der FDP Achim ist, spricht von einer „besonderen Qualität“, einen Bundestagsabgeordneten in den eigenen Reihen zu haben. Es sei ein Vorteil, dass Politiker „von oben und unten“ miteinander redeten.

Und was sagt Gero Hocker selbst zu dem Thema? „Etwa 22 Wochen des Jahres tagt der Deutsche Bundestag in Berlin“, leitet der 47-Jährige sein Statement auf Nachfrage dieser Zeitung ein. Weil es immer wieder Überschneidungen mit diesen Terminen gegeben habe, „konnte ich an einer Vielzahl der Ratssitzungen nicht teilnehmen“, was auch für morgen gelte. „Fast zeitgleich berät nämlich der Deutsche Bundestag einen Entwurf zur Änderung des Raumordnungsgesetzes, das unmittelbare Auswirkungen auf Planungen der Stadt Achim haben kann.“

Für Hocker steht außer Frage, welcher Termin der wichtigere ist. „Zu insinuieren, dass die Teilnahme an der Ratssitzung am kommenden Donnerstag für die Stadt Achim bedeutsamer wäre als ein solches Bundesgesetz, ist abenteuerlich“, formuliert er gereizt.

„Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass Abgeordnete in Bund und Land durch ein kommunales Mandat eine deutlich bessere Einschätzung erhalten darüber, welche Auswirkungen Gesetze besitzen“, merkt Gero Hocker an. Und er sei „zuversichtlich, dass mit der Berücksichtigung der Sitzungen des Bundestags eine bessere Vereinbarkeit von kommunalem und Mandat im Bundestag ermöglicht wird“.