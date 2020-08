Annemarie Büthe 200 000. Fahrgast

Bürgerbus ist seit knapp neun Jahren in Achim gefragt / Ehrenamtliche bewegen viel

+ © mix Glückwunsch, Annemarie Büthe! Vereinschef Herfried Meyer (r.) und Vize-Bürgermeister Reiner Aucamp beschenkten den Jubiläumsfahrgast. © mix

von Michael Mix schließen

Achim – Abseits der beiden Bahnhöfe und der Hauptbuslinie 740 waren viele Wohngebiete in Achim lange Zeit kaum an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Erst mit dem Start des Bürgerbusses im Oktober 2011 änderte sich das. Nach anfänglich verhaltener Resonanz und Skepsis in der Bevölkerung („Da sitzt der Fahrer doch nur alleine drin“) hat sich das Angebot längst etabliert. Am Mittwoch begrüßte eine Abordnung des Bürgerbus-Vereins, der Linienverkehr mit zwei knallroten Neunsitzern auf vier Strecken im Stadtgebiet im 90-Minuten-Takt betreibt und ehrenamtlich organisiert, den 200 000. Fahrgast.