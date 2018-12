Anmelden mit gefälschtem Pass: Null Chancen in Achim

Erfolgreiches Pilotprojekt

+ © Laue Anja Gründel, Leiterin des Achimer Bürgerbüros, mit dem neuen Prüfscanner, in den sie gerade ihren eigenen Personalausweis gelegt hat. Ergebnis auf dem Bildschirm: Keine Beanstandungen. © Laue

Achim - Vier Totalfälschungen flogen in diesem Jahr in Achim auf. Rund 30 weitere Fälle gab es, in denen Pässe nicht zu der Person passten, die sie im Rathaus vorlegten. Um gefälschte Dokumente sofort zu erkennen, steht dem Bürgerbüro in einem Pilotprojekt, an dem außerdem die Stadt Bayreuth beteiligt ist, jetzt modernste Technik zur Verfügung.