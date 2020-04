„Angst vor Praxisbesuch ist unbegründet“

Achim - Von Michael Mix. „Es braucht niemand Angst zu haben, in die Praxis zu kommen“, sagt Parwis Azimi. Patienten, bei denen der Verdacht besteht, am Coronavirus erkrankt zu sein, würden in einem separaten Raum mit eigenem Zugang vom Garten aus und selbstverständlich mit vorgeschriebener hochwertiger Schutzmaske behandelt; somit gebe es bei ihm keine Ansteckungsgefahr, versichert der Allgemeinmediziner, Sportarzt und Fachmann für alternative Heilmethoden. Wer gesundheitliche Beschwerden verschiedener Art hat, sollte sich nicht scheuen, umgehend einen Doktor seines Vertrauens aufzusuchen, rät Azimi, der an der Bierdener Straße in Baden eine Gemeinschaftspraxis betreibt. „Leider trauen sich jetzt viele nicht, zum Arzt zu gehen. Das kann aber für die eigene Gesundheit sehr riskant sein“, sagt der 55-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Natürlich beherrsche in diesen Wochen die Pandemie die Schlagzeilen, und auch sein Berufsalltag sei davon bestimmt. „Wir Hausärzte sind ja dabei an der vordersten Front.“ Er sei sogar einer der ersten Mediziner im Landkreis gewesen, der mit der Seuche zu tun hatte. „Ich habe Anfang März ein Ehepaar, das mit einer Busreisegesellschaft aus dem Skiurlaub in Südtirol zürückgekehrt war, vor meiner Praxis positiv auf Corona getestet“, berichtet Azimi. Längst hätten die Frau und der Mann die häusliche Quarantäne aber wieder verlassen und sich von der Infektion erholt.

Der Arzt, der im Februar noch selbst in den Alpen Ski gelaufen und ohne Beschwerden nach Hause gekommen war, wurde in den vergangenen Wochen immer mehr zur Anlaufstelle für Leute mit Erkältungssymptomen und der Angst, an Covid-19 erkrankt zu sein. Azimi bestellte ärztliche Schutzausrüstung und traf zusätzliche Vorkehrungen. „Nach dem Test des Ehepaars baute ich in der Garage einen Untersuchungsraum für weitere Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus auf“, schildert er. Doch trotz einer Gasheizung sei es dort zu kalt gewesen. Zum Glück habe ihm dann der befreundete Autohändler Ingo Meyer einen Wohnwagen für die Untersuchungen zur Verfügung gestellt. „Sogar der Landkreis hat Patienten geschickt, für die es beim Testzentrum am Kreishaus in Verden nicht genügend Kapazitäten gab“, erzählt Azimi.

Inzwischen habe er etwa ein Dutzend Personen mit positivem Befund registriert. Und die zählten keineswegs zu den Senioren, den sogenannten Risikopatienten. „Alle waren eher jünger, zwischen 45 und 60 Jahre alt.“ Einige davon hätten auch im Krankenhaus beatmet werden müssen.

Seit dieser Woche bietet Azimi Corona-Tests in einem Raum der Praxis an, der für die Patienten nur über den Garten zu erreichen ist. Wer unter Grippesymptomen wie Fieber und körperlicher Schwäche leide, sollte sich in der Praxis melden und einen Termin für den Test vereinbaren, sagt er. Der Schleimhautabstrich vom Rachen oder von den Nasengängen sei dann schnell in ein, zwei Minuten erledigt. Der mit der Corona-Diagnose verbundene, unumgängliche „Schreibkram“ dauere allerdings deutlich länger.

„Wir trennen diese Patienten strikt von denen mit anderen gesundheitlichen Beschwerden“, unterstreicht der Arzt. Zudem dürften im Wartezimmer maximal vier Personen Platz nehmen. Trotzdem rät er allen, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, um einer Tröpfcheninfektion vorzubeugen.

Parwis Azimi spricht sich im Übrigen dafür aus, einen Großteil der Bevölkerung auf das Coronavirus zu testen. Denn nur so könne die Seuche, die bei den Betroffenen vielfach zu bleibenden Lungenschäden führe, weitgehend bekämpft und damit das normale gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren werden. „Ansonsten erkranken noch ganz viele Menschen an Depressionen. Sport in der Gruppe zu betreiben, sich mit Freunden zu treffen, ins Kino zu gehen und weitere Freizeitaktivitäten sind für die seelische Gesundheit wichtig.“