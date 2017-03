Angriff auf Frau am Vatertag nicht bestätigt

Achim - Der Vorwurf „Körperverletzung“ wiegt schwer. Doch was sich tatsächlich bei einem Streit zwischen zwei jungen Leuten am vergangenen Vatertag, am 5. Mai 2016, in Oyten abgespielt hat, konnte das Achimer Amtsgericht auch nach insgesamt vier Verhandlungstagen nicht zweifelsfrei klären. Das Verfahren wurde gegen Zahlung von Schmerzensgeld (§153a StPO) eingestellt.

Der 25-jährige Angeklagte, zum Ende der Verhandlung immer wieder ungläubig den Kopf schüttelnd, stimmte diesem Prozessausgang nur widerwillig zu. Verteidiger Christof Redecker bestand darauf, dass der Angeklagte damit kein Schuldeingeständnis gebe. „Das passiert aus rein prozessökonomischen Gründen“, betonte er.

Für den Prozessausgang hatte Richter Andreas Minge noch zwei andere Möglichkeiten vorgeschlagen. Bei einer Verurteilung hätte der Beschuldigte beim Landgericht in Berufung gehen können – möglicherweise mit keinem besseren Ergebnis.

Die dritte Möglichkeit: Die Staatsanwaltschaft hätte das bereits in der Anklageschrift bekundete öffentliche Interesse nachträglich verneinen und den Strafantrag zurückziehen können. Darauf wollte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedoch nicht einlassen: „Ich würde das öffentliche Interesse bejahen. Da ist eine Frau zusammengetreten worden.“

Der Verteidiger betonte, dass die bisher gehörten Zeugenaussagen schon allein in sich voneinander abwichen.

Festzuhalten ist, dass die Beteiligten, der 25-jährige Angeklagte und die 20-jährige Geschädigte sowie diverse Zeugen im Prozess, an diesem Abend viel Alkohol getrunken hatten. Das legten zumindest Zeugenaussagen von Unbeteiligten nahe.

„Sie waren beide sehr angetrunken“, sagte etwa die 57-jährige Wirtin des Gasthofes, in dem sich der Streit abgespielt hatte. Dass zuvor viel Alkohol geflossen sein muss, habe sie an deren auffälliger Gangart und anderen Verhaltensweisen gemerkt. Eine Schlägerei oder Verletzungen will sie allerdings am frühen Abend des 5. Mais nicht gesehen haben. Gäste hätten sie auf einen lautstarken Streit aufmerksam gemacht und sie gebeten einzuschreiten. Daraufhin habe sie den Angeklagten, der ihr grundsätzlich als „lieb und nett“ bekannt sei, woanders hingesetzt. Der junge Mann sei kurz darauf gegangen. Den Rest des Abends habe sie nichts weiter bemerkt.

Richter, Staatsanwältin, Verteidiger und Angeklagter stimmten der Einstellung des Verfahren nach §153a zu. Vorausgesetzt, der Angeklagte zahlt einen Betrag von 750 Euro an die angeblich Geschädigte. Die Summe wird auf den bereits begonnenen Schmerzensgeldprozess angerechnet, in dem die Forderung der Gegenseite noch weitaus höher liegt. - ldu

Rubriklistenbild: © dpa-tmn