Für Angi: 160 mögliche Spender registriert

Achim - Zahlreiche Achimer Freiwillige waren dem Aufruf in Zeitungen gefolgt, aber insbesondere auch dem von Tochter Julia in den sozialen Medien. Die Initiatoren der Typisierungsaktion „Gemeinsam für Angi und andere“ sind sehr zufrieden

Juana Wetzel aus Achim und Roland Schubert-Wetzel hatten anlässlich der akuten Leukämie-Erkrankung ihrer Nichte Angi die Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) im Rathaus angeschoben. Wir berichteten.

Kuchen- und Geldspenden gingen zahlreich ein bei der Aktion, und etliche Helferinnen unterstützten den Typisierungsvorgang.

In der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr empfingen sie zu beiden Seiten des Foyers an langen Tischreihen die bereitwilligen Spender. Mittels Formulareintragungen wurden sie registriert. Die Entnahme einer Speichelprobe durften alle selbst vornehmen, wenn sie denn die Kriterien erfüllten.

An einer zweiten Station prüften weitere Unterstützerinnen die Einverständniserklärung und informierten über den Spendenablauf im Falle einer genetischen Übereinstimmung.

„Mit der sehr zufrieden“

Die Frauen hätten sehr gut zu tun gehabt und bis 12.30 Uhr sich mehr als 160 Spender in die Liste eingetragen, freute sich Koordinatorin Andrea Rüther über den reibungslosen Ablauf der Aktion und den Zuspruch.

„Es war bereits alles vorbereitet, und ich musste nur wenig erklären“, berichtete die DKMS-Mitarbeiterin weiter. Typisierungsaktionen gibt es häufig in Schulen, Universitäten oder Firmen, aber solche mit konkreten Patienten im Fokus seien häufig am erfolgreichsten.

Das Achimer Ergebnis müsse man hoch bewerten, weil sich in manchen Regionen Deutschlands überdurchschnittlich viele Bürger bereits registriert hätten. Ganz Norddeutschland gehöre dazu. „Deshalb sind wir mit der heutigen Zahl sehr zufrieden“, erklärte die Rheinländerin.

Insgesamt kann die DKMS-Datenbank auf acht Millionen potenzielle Spender zurückgreifen, die weltweit Leukämiekranken zur Verfügung stehen. Neun von zehn Patienten ist auf diese Weise zu helfen. Neue Freiwillige sind dennoch stets gefragt, weil ab einem bestimmten Alter eine Knochenmarkspende nicht mehr in Frage komme.

Sehr zufrieden über die großartige Resonanz äußerten sich Initiatorin Juana Wetzel und ihre Familie: „Die Aktion wurde sehr gut angenommen“, resümiert die Achimerin. „Ein großer Dank gilt unserem Bürgermeister, der dies im Rathaus möglich gemacht hat.“

Nun hoffen alle auf ein positives Ergebnis, damit Nichte Angi einen geeigneten Spender findet. Weitere Aktionen „Gemeinsam für Angi und andere“ folgen: Am Sonntag im Heimatort Rangendingen und am 2. Mai noch einmal in Köln.

sch