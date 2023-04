„Angespannte finanzielle Lage“

Von: Michael Mix

Achim schwimmt nicht gerade im Geld. Der Kreis mahnt, die künftige Haushaltspolitik der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen. © dpa

Achim – Die finanzielle Lage der Stadt Achim ist angespannt. Hohen Steuereinnahmen, hauptsächlich von Gewerbebetrieben und Einwohnern mit Einkommen, stehen erhebliche Ausgaben, vor allem für Personal und Investitionen in die Infrastruktur der Kommune, gegenüber. Der Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt ist nicht ausgeglichen, da die für dieses und das nächste Jahr veranschlagten Aufwendungen jeweils über den zu erwartenden Erträgen liegen.

Dennoch hat der Landkreis Verden das Zahlenwerk genehmigt. Allerdings macht die Aufsichtsbehörde auch Bedenken hinsichtlich der finanziellen Entwicklung Achims geltend, wie aus einer Sitzungsvorlage für den am 20. April tagenden Stadtrat hervorgeht.

„Der nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz erforderliche Haushaltsausgleich ist beim Plan für 2023 und 2024 nicht gegeben, sowohl im ordentlichen wie auch im außerordentlichen Ergebnis“, stellt der Landkreis fest. Trotz dieser „roten Zahlen“ sieht er die Stadt finanziell gerade noch im grünen Bereich. „Aufgrund der vorhandenen Überschussrücklagen aus den Vorjahren kann der Doppelhaushaltsplan 2023/2024 aber als ausgeglichen angesehen werden“, urteilt der Fachdienst Finanzen im Kreishaus.

Die Stadt sieht für das laufende Jahr Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 10,1 Millionen Euro vor, für 2024 sind es 11,5 Millionen Euro. Aus Sicht der Kommunalaufsichtsbehörde ist das kein Drama: „Die Finanzmittelfehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 werden allerdings durch die zur Verfügung stehende Liquidität aus Vorjahren gedeckt.“

Der Landkreis blickt jedoch auch über diesen Zeitraum hinaus. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre von 2025 bis 2027 werde durch die „Inflation mit den stetig steigenden Energiepreisen“ und die „weiter von der Stadt Achim bereitzustellende Infrastruktur“, wie Kindertagesstätten, Schulen oder Feuerwehr, geprägt. „Diese kann nicht durch die ebenfalls stetig steigende Ertragskraft kompensiert werden“, stellt die übergeordnete Behörde fest.

Im Ergebnishaushalt könnten die Fehlbeträge 2025 bis 2027 aus den Überschussrücklagen der Vorjahre gedeckt werden. Doch als rosig stuft der Kreis die Aussichten für die Stadt nicht ein. „Im Finanzhaushalt sind 2025 bis 2027 negative Salden bei der laufenden Verwaltungstätigkeit geplant, was bedeutet, dass die Tilgung der Kredite nicht erwirtschaftet werden kann. Es droht die Gefahr, die Schulden nicht mehr abbauen zu können.“

Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten allerdings gezeigt, „dass die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, und die Jahresergebnisse fielen besser als geplant aus“. Dieses wird vom Landkreis Verden auch für den Doppelhaushaltsplan 2023/2024 und die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 angenommen. Insofern sei die vom Land verlangte „dauernde Leistungsfähigkeit“ der Kommune für die nahe Zukunft gewährleistet.

Trotzdem sollte diese „angespannte finanzielle Lage“ Anlass für Rat und Verwaltung sein, strukturelle Veränderungen vorzunehmen. „Ziel muss es sein, die zukünftige Haushaltspolitik der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Achim anzupassen.“ Das sollten die Verantwortlichen im Rathaus im Blick behalten. „Einer tatsächlichen Verschlechterung der finanziellen Situation ist durch geeignete Maßnahmen frühzeitig zu begegnen“, mahnt der Landkreis.

Die geplante Nettoneuverschuldung – die Tilgungszahlungen mit eingerechnet – beläuft sich für 2023 und 2024 zusammen auf 19,2 Millionen Euro. Die Schwerpunkte der beabsichtigten Investitionen liegen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehren und dem Rad- und Straßenbau sowie bei städtebaulichen Maßnahmen. „Damit dienen sie der Daseinsvorsorge und der städtebaulichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung“, erkennt der Kreis an.

Dennoch sieht er das Finanzgebaren der Stadt kritisch. „Aufgrund der hohen Nettoneuverschuldung erfolgt die Genehmigung der Kreditaufnahme unter Zurückstellung von Bedenken. Die weitere Haushaltsentwicklung ist sorgfältig zu beobachten und auf die möglichst weitgehende Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen auszurichten.“

Und dann sind da noch die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Klingt kompliziert, ist es auch ein wenig. Eine Verpflichtungsermächtigung enthält die im Haushaltsplan ausgesprochene Ermächtigung, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren einzugehen. Kurz gesagt, könnte man auch von Investitionsversprechen reden. Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024 belaufen sich auf insgesamt 31 Millionen Euro. „Die Notwendigkeit der Kreditfinanzierung ist ein Zeichen der fortbestehend angespannten Entwicklung in den Bereichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit“, argwöhnt die Kommunalaufsicht. Auch wenn die Stadt damit die Infrastruktur verbessern wolle.

Die Höchstbeträge der Liquiditätskredite seien vom Achimer Rat für 2023 und 2024 auf 25,5 beziehungsweise 27,3 Millionen Euro festgesetzt worden. „Gebongt“, sagt der Landkreis. Da die Beträge damit ein Drittel der in den beiden Haushaltsjahren veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen. Und auch der Stellenplan der Stadt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ergab keine Beanstandungen.

„Der Landkreis Verden zeigt in seiner Genehmigung damit noch einmal die kritischen Punkte auf, auf die bereits in den Haushaltberatungen seitens der Verwaltung deutlich hingewiesen wurde“, bilanziert Monika Meyer, stellvertretende Kämmerin der Stadt Achim. Und appelliert an die Politik: „Im Hinblick auf die Tatsache, dass die geplanten Fehlbeträge in den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2023 und 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 einen bis jetzt noch nicht vorgekommenen Höchststand erreicht haben, wird es auf jeden Fall notwendig sein, die aktuelle Entwicklung der Erträge sorgfältig zu beobachten und bei Anzeichen eines Einbruchs frühzeitig mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.“