Kein böses Erwachen mit Uesen 21

ANGEMERKT

Amazon und Achim scheinen es noch ernst zu meinen mit einer Ansiedlung eines Logistikwerks des Onlinehändlers auf dem 15 Hektar großen Gewerbegebiet Uesener Feld in Achim-Ost. 2500 Arbeitsplätze und mehr sowie ein großes zusätzliches Aufkommen an Lastern und Personenwagen soll es ja bringen. Jedenfalls hat am Donnerstag dieser Woche eine starke Vertretung der Achimer Stadtverwaltung und des Achimer Stadtrats das noch relativ junge Amazon-Werk in Winsen/Luhe besichtigt. Das Achimer Kreisblatt, das in letzter Minute inoffiziell von der Tour erfahren hatte, wäre gerne mitgefahren, aber das lehnte die Amazon-Pressestelle in München „so kurzfristig“ ab. Sie vertröstete uns auf einen späteren Medientermin.