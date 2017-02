Es bleibt alles beim Alten

Die knappe Ratsmehrheit hat ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Gelände verhindert. Die zugleich gute und schlechte Nachricht: Es wird in Achim alles beim Alten bleiben.

Die Mehrheit aus Rot-Grün, Mindermann und Bürgermeister Rainer Ditzfeld haben sich nicht getraut, die Chance zu nutzen, mitten in der Stadt an Autobahn, Bahnhof und Busbahnhof ein Einkaufszentrum zu schaffen, das auch Weserpark und Dodenhof Kunden abjagen und den Niedergang des Weserstädtchens stoppen könnte.

Während Karl-Heinz Lichter (CDU) befürchtet , dass die gesamte Sanierungsfläche zwischen Bahnhof und Vogelsiedlung jetzt der Stadt „vor die Füße fällt“, war sich Werner Meinken (SPD) sicher, dass die Investoren W&S schon kurz nach ´dem ihnen nicht schmeckenden Ratsbeschluss das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen würden, weil sie als Geschäftsleute pokerten und Geld verdienen wollten. Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Einen üblen Beigeschmack hatte, dass die Diskussion zum Einkaufszentrum in den letzten Tagen vor der Abstimmung beeinflusst wurde durch die Drohungen eines Mannes im Dunkel, der die Marktpassage plus Sparkassengebäude kaufen, ein in keiner Weise konkretisiertes Geschäftszentrum schaffen will und sich große Konkurrenz verbittet.

Der Worte sind genug gewechselt. Nun wollen wir Taten sehen, frei nach Goethe:

Der noch nicht geoutete Marktpassagen-Investor, der Bürgermeister, SPD und Grüne sind nun dran, für die Fußgängerzone zu liefern.

Es gab leider schon zu viele, die Luftschlösser für die Innenstadt versprachen und nichts hielten.