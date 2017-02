Eine Zumutung für den Stadtrat

An Dramatik ist die Achimer Stadtratssitzung am Donnerstag zum Thema „Einkaufszentrum auf der Brache der Brotfabrik Lieken oder Schutz der darbenden Fußgängerzone“ kaum zu überbieten. Stand die Abstimmung schon Spitz auf Knopf, kommt nun der Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld zwei Tage vor der entscheidenden Abstimmung mit der Information um die Ecke, ein Investor wolle die Gebäude der Marktpassage und Kreissparkasse in der Fußgängerzone kaufen und dort ein Einkaufszentrum errichten. (Siehe heutige Seite Achim).

Das ist daran gekoppelt, dass auf dem Lieken-Gelände kein Mega-Geschäft entsteht.

Auch wenn es keine Finte ist, sind die fünf Minuten vor Zwölf präsentierten Pläne mit gesunder Skepsis zu betrachten.

Ich habe vor 25 Jahren mindestens drei namhafte und potente Investoren erlebt, die auf dem Schmiedeberg in Stadtmitte das so sehnlichst erwünschte Kaufhaus als Kundenmagnet bauen wollten und dann doch wegen der Achimer Verhältnisse absprangen. Vor Jahren waren die Aufstockung und der Ausbau der Marktpassage beschlossene Sache und wurden dann doch in letzter Minute abgeblasen.

Für große Teile des Rats wird es heute eine Zumutung sein, über die 30 000 Quadratmeter große Lieken-Fläche entscheiden zu sollen, wenn sie die plötzlich vom Himmel gefallene Alternative nur im Bierdeckel-, allenfalls Skizzenformat kennt.

Der Beschluss zum Lieken-Plan könnte bis zum Juni vertagt werden, wenn der unbekannte Investor Marktpassage und Sparkasse gekauft und seine Seriosität nachgewiesen hat.