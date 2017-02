Weitere Jahre des Stillstands verhindern

Seit sechs Jahren haben wir auf 30 000 Quadratmetern der Lieken-Fabrik mitten in Achim an der Bahnstrecke Bremen-Hannover eine Industriebrache. Wenn weiter die zwei Denkrichtungen „Biotopschutz für die Fußgängerzone“ und „Kundenmagnet für die Innenstadt“ wie Züge aufeinander prallen, könnte es zu weiteren Jahren des Stillstandes kommen.

Die Investoren W&S könnten hinwerfen, und die Stadt stünde weiter dumm da.

Dabei brauchen Stadtverwaltung und Investoren sich doch gegenseitig. Die Stadt muss über das zentrale Grundstück von W&S in der nördlichen Innenstadt verfügen können und ist auf die privaten Millioneninvestitionen eigentlich angewiesen. Die Möchtegern-Investoren können andererseits ohne den städtischen Bebauungsplan nichts werden. Beide Positionen liegen mittlerweile gar nicht mehr weit auseinander.

Ob einmal oder viermal 800 Quadratmeter Einzelhandelsfläche auf dem Lieken-Gelände wird ja nicht kriegsentscheidend sein. Noch ist bis Donnerstag Zeit zum Kompromiss.

Die Pläne der Stadt mit einem Parkhaus als Schallschutz an der Bahn, das niemand bezahlen und unterhalten kann und angesichts einer nicht ausgelasteten P&R-Anlage im Norden niemand braucht, sind ohnehin zum Torso verkommen.

Ein nicht gigantisches Geschäftszentrum, das nebenbei Lärmschutz für Wohnungen bietet, macht da mehr Sinn.

SPD, Grüne und der Bürgermeister wollen das „zarte Pflänzchen“ Fußgängerzone nicht gefährden. Ich habe es noch nicht gesehen. Weder für eine neue Nutzung des jetzigen Sparkassengebäudes noch für das ehemalige Textilhaus am Bibliotheksplatz zeichnen sich Fortschritte vor dem nächsten Jahrzehnt ab. Sein neuer Eigentümer hat die nächsten Jahre andere Baustellen, den Wiederaufbau seines angesteckten Textilhauses Harms am Wall in Bremen und den spektakulären Prozess dazu.

Achims Ratsmitglieder sollten am Donnerstag nicht nach Fraktionszwang, sondern nach ihrem Gewissen und für das Wohl ihrer Stadt entscheiden, wobei die Stadt nicht nur aus einigen hundert Metern Fußgängerzone, sondern auch aus der Vogelsiedlung, Achim-Nord und den Ortstteilen besteht.