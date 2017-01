Anderssein als Handicap

Diese Fragen habe sich Elena Pirin immer wieder gestellt: Gibt es eine Gleichstellung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und wo endet Fürsorge und wo beginnt Bevormundung? - Foto: Schmidt

ACHIM - Von Ingo Schmidt. Wie bewältigen Adoptiveltern ihren Alltag mit einem Handicap-Kind? Eine Antwort darauf liefert beispielhaft die Hamburger Autorin Elena Pirin in ihrem Buch „Löwenkind“. Zu einer Lesung hatte der Verein Pivke in Kooperation mit der Stadtbibliothek Achim am Donnerstagabend ins Foyer der Bibliothek eingeladen.

In ihrem Buch beschreibt Elena Pirin, autobiografisch mit veränderten Namen, den Weg vom kinderlosen Paar zur Kleinfamilie mit Adoptivkind: Hürden bei Behörden, eine Flut an Fragen, Unsicherheit sowie Selbstzweifel kennzeichnen den Alltag. Und dann wird das Paar langsam gewahr, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Die Adoptivmutter müht sich nach Kräften unter den Argusaugen der Fachfrau vom Adoptionsamt, die schließlich ersten „Unfrieden“ ins Haus bringt. Das Kind reagiere doch gar nicht richtig, habe sie bemerkt. Die Mutter ignoriert erste Hinweise. Sie will nicht wahrhaben, dass sich ihr Wonneproppen mit der braunen Löwenmähne anders entwickelt als andere. Aber Gewissheit bringt ein Termin bei der Bewegungstherapie: „Mein Kind ist auch behindert“, erklärte die Krankengymnastin. Dies sei ein Schock gewesen.

Bald erlebte die Autorin Wettbewerbsdenken der Mütter im Pekip-Kurs, auf dem Spielplatz oder in der Krabbelgruppe und in der Kita. Immer wieder müsse sie die Beeinträchtigungen ihres Sohnes rechtfertigen, die sie selbst gar nicht als solche empfinde. Sie fühle sich wie ein Anwalt ihres Kindes und wehrt sich gegen die ewig gleichen Fragen der Ärzte, Gutachter, Therapeuten, Logopäden und Pädagogen, die das Vertrauen in die Fähigkeiten des geliebten Menschen zersetzen: Nein, Krabbeln, Hochziehen, Sitzen, Stehen, Hüpfen – das könne er noch nicht wie andere.

In der Kita sind die Erziehrinnen überfordert, und Leo wechselt in einen Heilkindergarten. Später besucht Leo eine Regelschule, wo ihm ein Inklusionsbegleiter stundenweise zur Seite steht. „Doch zur wirklichen Inklusion ist noch ein Stück zu gehen“, erkennt Elena Pirin.

„Die finanziellen Rahmenbedingungen müssen stimmen – man braucht mehr Lehrer, mehr Erzieher, kleinere Klassen.“ Aber auch das reiche alleine nicht: Inklusion brauche ein Umdenken bezüglich dessen, was unsere Kinder leisten müssen und wozu. Der Verein Pivke – Eltern und Freunde der Pflege- und Adoptivkinder im Landkreis Verden unterstützt Pflege- und Adoptiveltern mit Informationen, Beratung und Weiterbildungen. „Wir beraten etwa 80 Prozent der Adoptiv- und Pflegeeltern im Kreis Verden“, erklärt zweiter Vorsitzender Matthias Westerholt, „Mit Veranstaltungen wie dieser, Gesprächskreisen, Vorträgen und einem speziellen Lese- und Ausleihangebot in Kooperation mit der Stadtbibliothek möchten wir auf die besonderen Bedürfnisse hinweisen und Eltern kompetent machen.“