Ampel für neue Zufahrt über Weizenkamp

Von: Michael Mix

An der Kreuzung der Bremer Straße mit dem Weizenkamp und dem Triftweg soll eine Bedarfsampel eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer schaffen. © -

Achim – Auf Teilen der Gewerbebrache der ehemaligen Textilfabrik Runken an der Bremer Straße sowie angrenzenden Grundstücken ein neues Wohngebiet zu schaffen, gestaltet sich schwierig. Das Ansinnen der Stadt und von privaten Investoren, dort Mehrfamilienhäuser mit kleinen Wohnungen bis 75 Quadratmeter, davon 20 Prozent sozial gefördert, eine Quartiersgarage und eine Pflegeeinrichtung zu bauen und dabei auch nicht störendes Gewerbe zuzulassen, gerät zeitlich weiter ins Hintertreffen.

Nun gibt es eine zweite öffentliche Auslegung eines erneut geänderten Bebauungsplans für das „Runken-Quartier“. Denn die verkehrliche Erschließung des Gebiets wurde nochmal über den Haufen geworfen. Die Kreuzung Bremer Straße / Weizenkamp / Triftweg soll eine Bedarfsampel erhalten.

„Eine erneute öffentliche Auslegung ist nötig, weil beim ersten Termin rund um die Jahreswende etliche Einwendungen erfolgt sind und daraufhin drei Gutachten neu erstellt werden mussten“, erläuterte Stadtplanerin Layla Smorra in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz. Neben dem Thema Verkehr und dem damit verbundenen Aspekt „Lärm“ sei es dabei auch um „Geruchsemissionen“ gegangen.

Das Gewerbeaufsichtsamt Celle und die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade rümpften die Nase, weil eine Lackiererei an das Plangebiet angrenzt. Doch ein Gutachten gibt laut Smorra Entwarnung. „Im Ergebnis liegen die auftretenden Geruchswahrnehmungen unterhalb der einzuhaltenden Immissionswerte.“

Das von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geforderte Gutachten zur Erschließung des neuen Quartiers hat dagegen Folgen. In der verkehrstechnischen Untersuchung seien drei Erschließungsvarianten neu bewertet worden, teilt die Planerin der Stadt mit. Die Landesbehörde als Straßenbaulastträgerin habe daraufhin festgelegt, dass der Autoverkehr für das neue Wohnviertel von der Bremer Straße (L 158) über den Weizenkamp und eine neue Ringstraße in die Quartiersgarage zu führen ist. Ursprünglich war eine Erschließung direkt von der verkehrsreichen L 158 aus geplant gewesen. An der Kreuzung Bremer Straße / Weizenkamp / Triftweg soll eine Bedarfsampel auf Höhe der Bäckerei mit Straßenmarkierungen als Linksabbiegehilfe von der L 158 in den Weizenkamp errichtet werden.

Für den Verkehr zu und von den Gewerbebetrieben auf dem Runken-Gelände und die Belieferung der künftigen Pflegeeinrichtung gilt die genannte Erschließungsstrecke nicht. Lastwagen sollen weiterhin die östliche Zufahrt des Gewerbekomplexes an der Bremer Straße 70 nutzen dürfen, lässt die Landesbehörde wissen. Eine Linksabbiegehilfe an dieser Stelle werde noch geprüft.

Eine passende Zufahrt für das geplante neue Wohnviertel auf dem Gelände der früheren Textilfabrik Runken zu finden, gestaltet sich schwierig. © Mix

Wegen der angepassten Erschließung des Runken-Quartiers musste auch die Lärmbelastung für die Gegend neu bewertet werden. Das Gutachterbüro kommt Smorra zufolge zu dem Schluss, dass sich zwar durch die Mehrverkehre zum und vom Runken-Quartier „rechnerisch eine Erhöhung der Immissionswerte entlang des Weizenkamps ergibt, jedoch keine schädlichen Umweltauswirkungen durch die Planung zu erwarten sind“.

Der Ausschuss stimmte dem geänderten Entwurf für den Bebauungsplan samt dem neuen Verkehrskonzept bei einer Stimmenthaltung von Annameta Rippich (CDU) zu. Und ebenso dafür, auch diese Unterlagen wieder öffentlich auszulegen. Sie sind bis zum 14. Oktober im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung, Raum 323, im Rathaus einzusehen. Besuchstermine sollten Interessierte vorher unter der Telefonnummer 04202/9529416 vereinbaren. Stellungnahmen dürfen allerdings nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Entwurfs abgegeben werden.

Rippich bemängelte in der Sitzung die geplante Erschließung des Quartiers über den Weizenkamp. Der sei „sehr schmal“, verfüge über keinen Fuß- und Radweg, werde aber von vielen Schulkindern genutzt. „Ich habe große Bedenken, dort zusätzlichen Verkehr zu verursachen“, äußerte die Christdemokratin.

Im vorderen Teil des Weizenkamps, auf dem Abschnitt nahe der Bremer Straße, gebe es jedoch einen Bürgersteig, erwiderte Planerin Smorra. Außerdem sei beabsichtigt, vom Runken-Quartier aus einen Fuß- und Radweg direkt bis zur Schule anzulegen.

Die geplante Ampel sehnten Bewohner des Gebiets als Querungshilfe geradezu herbei, ergänzte ihr Kollege Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadt. Angesichts des vielen Verkehrs auf der Bremer Straße wäre diese „ein Gewinn“ für alle, die an der Ortsteilgrenze zwischen Achim und Bierden „rüber“ müssen.