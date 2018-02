Amazon als Verkehrsproblem

400 Besucher bei der recht sachlichen Informationsveranstaltung in der Cato-Aula

+ Informierten sachlich und recht umfassend, v.li. Verkehrsgutachter Heinz Mazur, Jan Erich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Moderator Axel Pusitzky, Norbert Brandau, Amazon-Werksleiter in Winsen, und Bernd Kettenburg, Erster Stadtrat und Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft EVG. J Fotos: Hägermann

Achim - Von Manfred Brodt. Am 18. Mai will der Achimer Stadtrat über neue Straßenverbindungen von der A27 und der L 156 in Achim-Ost zum Uesener Feld und damit über die Ansiedlung eines Amazon-Logistikzentrums dort entscheiden. Das gab am Dienstagabend bei der von rund 400 Menschen besuchten städtischen Informationsveranstaltung zum Thema in der Achimer Cato-Aula Achims Verwaltungsvizechef Bernd Kettenburg bekannt. Bis dahin ist noch nichts unterschrieben. Die von Fernsehjournalist Axel Pusitzky moderierte Veranstaltung zeigte, dass die Amazon-Ansiedlung in Achim fast ausschließlich ein Verkehrsproblem ist.