Amazon gibt sich grünen Anstrich

„Höchste Standards“ für Achim: „Energieeffizient und Ressourcenschonend“

Achim – Amazon sucht Arbeitskräfte für das neue Logistikzentrum in Achim, ist auch im Radio zu hören. Wie berichtet, will der Online-Versandhandelsriese im Sommer 2021 mit Technikern und Führungspersonal den Betrieb im Uesener Feld aufnehmen, ein Jahr später sollen dort trotz weitgehender Automatisierung und starkem Robotereinsatz rund 1000 Leute tätig sein und im Weihnachtsgeschäft sogar bis zu 2 000. Amazon wirbt mit „überdurchschnittlicher Bezahlung“ und „außerordentlichen sozialen Leistungen“. Aber der um keinen Spruch verlegene Konzern hat nicht nur auf diesem Feld ein Imageproblem. In Sachen Umwelt und Klima – Themen, die gerade vielen jungen Menschen am Herzen liegen – verfügt Amazon über alles andere als einen guten Ruf. Das soll sich nun aber ändern. Amazon will sich einen grünen Anstrich verpassen. Klima- und Umweltschutz hält der US-amerikanische Börsengigant ab sofort für wichtig, Amazon Achim werde dabei eine Vorreiterrolle einnehmen, heißt es.