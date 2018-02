„Amazon-Entscheidung liegt bei der Stadt“

Kreissparkasse wird Entscheidung im Rathaus respektieren und begrüßt umfassende Diskussion

+ Silke Korthals, Vorstandschefin der Kreissparkasse: Die Entscheidung über Amazon obliegt den Gremien der Stadt.

Achim - Zur Diskussion über eine mögliche Ansiedlung eines Amazon-Logistikwerkes in Achim nimmt nun auch die Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Verden, Silke Korthals, Stellung. Die Kreissparkasse ist neben der Stadt Achim Gesellschafterin der EVG Achim GmbH, die für die Vermarktung und Entwicklung von Gewerbegrundstücken in Achim zuständig ist, und war so auch in die öffentliche Kritik geraten.