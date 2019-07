Amazonbau genehmigt: Landkreis erteilt Erlaubnis

Amazon darf in Achim ein neues Logistikzentrum bauen.

Achim – Der Landkreis Verden hat die Baugenehmigung für das Logistikzentrum des Internet-Versandkaufhauses Amazon mit mehr als 2000 Arbeitsplätzen im Gewerbegebiet Uesener Feld erteilt. Das bestätigte Joachim Kmetsch, Fachdienstleiter Bauordnung beim Kreis.

Damit darf der Versandriese seine Baupläne umsetzen, laut Kmetsch im Wesentlichen so wie beantragt. Nach unseren Informationen hatte es zuletzt noch beim Brandschutz „geklemmt“. Indes sei die Genehmigung noch nicht wirksam: „Das ist erst der Fall, wenn die Stadt erklärt hat, dass die Erschließung, dazu gehören Strom, Wasser, Abwasser und Verkehr, gesichert sind“, so Kmetsch. Alles weitere liege nun in den Händen des Projektentwicklers Garbe Industrial Real Estate und der Achimer Vermarktungsgesellschaft EVG.

„Die Baugenehmigung ist ein weiterer positiver Schritt auf dem Weg zur Amazon-Ansiedlung“, sagt Stadtrat Bernd Kettenburg, Geschäftsführer der EVG Achim. Ihm zufolge ist das Straßenbaukonzept mit Anschluss an die A27 in Achim-Ost für den zusätzlichen Verkehr bereits Wochen vorher vom Straßenbauamt genehmigt worden.

In Bremen hat Amazon derweil den Bau eines Verteilzentrums angekündigt. Das Projekt ist nicht in Konkurrenz zu Achim geplant, sondern ergänzt das Amazon-Konzept für den Nordwesten.