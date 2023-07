Amazon an den „Prime Days“: 19,2 Millionen Artikel im Lager bedeuten Vollauslastung

Von: Christian Walter

Standortleiter Francesco Dalla Grana im Gespräch mit einem Mitarbeiter – in fließendem Spanisch. © Christian Walter

19,2 Millionen Artikel lagern während der „Prime Days“ im Achimer Amazon-Logistikzentrum BRE4. Diese Tage mit hohen Rabatten sind neben den Wochen vor Weihnachten die bestellstärkste Zeit des Jahres: 40 Prozent mehr Lieferungen als sonst gehen dann dort raus. Ein Blick hinter die Kulissen.

Es ist ein ständiger Wechsel. „Hello Sir, are you okay?“ – „Buon giorno!“ – „Gracias“, ruft Francesco Dalla Grana durch die Hallen. Immer wieder entwickeln sich kurze Gespräche zwischen dem Standortleiter des Achimer Amazon-Logistikzentrums und seinem Team. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen mit einem Lächeln von ihrer Arbeit auf und antworten in ihrer Muttersprache.

Dalla Grana fragt nach ihrem Befinden, natürlich nach der Arbeit, aber auch nach ihrer Herkunft. An einer Verpackungsstation ergibt sich ein längerer Dialog über Südamerika, so viel ist auch ohne große Spanisch-Kenntnisse herauszuhören. Sechs Sprachen beherrscht Francesco Dalla Grana fließend. „Und ein bisschen Polnisch und Russisch“, fügt der Halb-Italiener-Halb-Engländer mit einem Lächeln an. Und diese Kenntnisse braucht er auch, will er sich mit seinem Team verständigen, das aus 113 Nationalitäten zusammengesetzt ist und derzeit deutlich mehr Arbeit hat als sonst.

Vrinda Thekketharayil Bindu bereitet einen Stapel Bücher für die Einlagerung vor. © Christian Walter

Denn: „Neben dem Weihnachtsgeschäft ist das jetzt die bestellstärkste Zeit des Jahres“, sagt Dalla Grana. Was er meint, sind die sogenannten Prime Days: Einmal im Jahr bietet der Versandriese seinen Kundinnen und Kunden hohe Rabatte auf vielerlei Artikel, aber eben zeitlich befristet auf zwei festgelegte Tage, was die Nachfrage erwartungsgemäß stark in die Höhe treibt. Am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche war es wieder so weit.

Dafür aber ist es rings um und im „BRE4“, wie der Versandhändler sein Achimer Logistikzentrum auf dem Uesener Feld offiziell bezeichnet, auf den ersten Blick erstaunlich ruhig. Vor dem Eingang steht ein Grüppchen Mitarbeiter und raucht, sonst ist keine Menschenseele zu sehen. In den fast sieben Fußballfelder großen Hallen keine Spur von Hektik, die Stimmung ist konzentriert, aber nicht gestresst.

Francesco Dalla Grana in den Hallen von Amazon in Achim. © Christian Walter

Doch dieser Eindruck täuscht ein Stück weit, wie ein Blick auf zwei Zahlenbeispiele zeigt: 19,2 Millionen Einzelartikel umfasst das Lager von BRE4 während der „Prime Days“, sonst sind es im Schnitt „nur“ um die 17 Millionen. „Damit sind wir zu fast 100 Prozent voll“, erklärt Standortleiter Dalla Grana während eines Rundgangs durch den im Mai 2021 eröffneten Achimer Logistikstandort. Pro Woche verlassen sonst um die 1,7 Millionen Artikel den Umschlagplatz, in der vergangenen „Prime Week“ – für Amazon erstreckt sich die Abarbeitung der Bestellungen an den beiden „Prime Days“ auf deutlich mehr Zeit – sind es 2,4 Millionen, ein Auftragsplus von mehr als 40 Prozent.

Da tut es dem Logistikstandort schon weh, räumt Dalla Grana ein, wenn wie am vergangenen Dienstagabend wegen eines Gewitters mit heftigen Windböen und starkem Regen der Lkw-Yard für rund eine Stunde gesperrt werden muss und nichts raus gehen kann. „Aber das ist egal, das ist ganz klar kommuniziert“, so der Standortleiter. Sicherheit stehe in BRE4 an oberster Stelle.

Seit Juni 2022 ist Francesco Dala Grana Leiter des Achimer Amazon-Logistikzentrums BRE4. © Christian Walter

Das zeigt sich auch während des Rundgangs durch die Logistik-Hallen. „Bitte den Handlauf benutzen“, weist Francesco Dalla Grana seinen Gast von der Zeitung auf der Treppe an. An der Wand hängt ein Plakat: Es zeigt den 35-Jährigen, die Hand am Geländer. Jeder soll sehen, dass der Chef mit gutem Beispiel vorangeht. Immer wieder fällt zudem auf, dass an den Hallenwänden Defibrillatoren für den Notfall hängen, wie es sie mittlerweile auch an vielen öffentlichen Orten gibt. Um die 50 Stück seien es im BRE4, erklärt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage.

In schwarzen Kisten werden die von den Herstellern gelieferten Produkte über Förderbänder zur Einlagerung gefahren. © Christian Walter

Im Erdgeschoss des 47 000 Quadratmeter großen Logistikzentrums befindet sich der „Inbound“-Bereich, der Wareneingang. Hier kommen die Produkte von den Herstellern im BRE4 an. Das Amazon-Team öffnet hier die meisten Kartons und stückelt die großen Liefermengen auf, damit die Artikel einzeln eingelagert und separat verschickt werden können, sobald ein Kunde sie online bestellt. „Es ist wichtig, dass hier die Qualität stimmt“, betont Francesco Dalla Grana, schließlich sollen die Waren unbeschädigt versandt werden. Im „Inbound“ ist an den „Prime Days“ weniger zu tun als sonst, was daran liegt, dass sich Amazon bereits Wochen vorher auf diesen Peak des Jahres vorbereitet und, wie erwähnt, das Lager bis unters Dach voll gemacht hat.

„Stower“ Henry Njoku Orjiako bei der Arbeit. © Christian Walter

Über Förderbänder gelangen die Waren in schwarzen Kisten in die beiden Lager-Stockwerke darüber zu den sogenannten „Stowern“ – Mitarbeitern also, die die Artikel in Lagerregalen, dem Herzen des Logistikzentrums, verstauen. Am Arbeitsplatz von Henry Njoku Orjiako erklärt der Standortleiter das Prozedere: Kisten mit vielen kleineren Artikeln stehen immer vorne, um den Mitarbeitern unnötig viele Wege zu den Lagerwagen zu ersparen. Die Produkte werden gescannt, das Lagersystem zeigt dem Stower per Lichtsignal an, in welches Fach am Wagen er sie platzieren kann und in welche nicht. Ist ein Wagen voll, wird der nächste vorgefahren. Weder bei der Einlagerung noch der Entnahme der Produkte entstehen Laufwege: Die Regale kommen zu den Arbeitern, indem sie von autonomen Transportrobotern über die Lagerfläche im Zentrum des Gebäudes, um das die Arbeitsplätze verteilt sind, gefahren werden.

Transportroboterballett im chaotischen Warenlager. © Christian Walter

Es handelt sich um eine sogenannte „chaotische Lagerhaltung“: Die Artikel werden möglichst dezentral über die Regale verteilt, damit sie nach Bestellung an vielen verschiedenen Punkten im Lager verfügbar sind und auf dem dann jeweils schnellsten Weg wieder „gepickt“ werden können, wie Amazon die Warenentnahme nennt. Dann beginnt der ganze Prozess rückwärts: Raus aus dem Lager und über Förderbänder in den „Outbound“, wo die Waren verpackt und an die Sortier- und Auslieferzentren des Logistikkonzerns verschickt werden. Erst von dort aus gelangen sie in die Zustellfahrzeuge und zum Endkunden. Das BRE4 ist also ein klassischer Kommissionierungsbetrieb. Dort arbeiten – im Gegensatz zum Weihnachtsgeschäft – während der „Prime Days“ nicht mehr Mitarbeiter als sonst. Viele der 1 900 Angestellten werden schlicht woanders eingesetzt: weniger im Wareneingang, mehr im Versand.

Omar Gray verpackt eine Bestellung. © Christian Walter

Gehen größere Artikel wie etwa Kaffeevollautomaten auf die Reise zu den Kundinnen und Kunden, versucht Amazon, möglichst die Originalkartons der Hersteller zu verwenden, um zusätzliches Verpackungsmaterial zu vermeiden. Durch die Nutzung von dünneren Papier- statt Kartonverpackungen setzt der Konzern seit Kurzem zudem auf weitere Reduktion von Verpackungsabfall. „Weniger Gewicht, weniger CO2, mehr Platz in den Lkw“, erklärt Francesco Dalla Grana. Seit 2015 habe Amazon so weltweit das Gewicht der Versandverpackungen pro Sendung im Schnitt um 38 Prozent reduziert und dadurch über 1,5 Millionen Tonnen Verpackungsmaterial eingespart, so der Achimer Standortleiter. Zudem achte man darauf, die Lkw in den Logistikzentren möglichst effizient zu befüllen – heißt: keine Warenstapel auf Paletten, sondern, salopp gesagt: Tetris mit Bestellungen, um den verfügbaren Platz auf den Ladeflächen bis unters Dach zu bestücken. Außerdem würden Bestellungen mehrerer Artikel von einzelnen Kunden möglichst gebündelt in einer Sendung verschickt. Für diese Art des Versands gibt es im BRE4 eigene Arbeitsplätze, an denen diese Bestellungen zusammengestellt werden. „Das Ziel ist immer, so viel wie möglich zusammen zu versenden, um Kosten und Emissionen zu sparen. Und auch der Kunde freut sich, wenn er alles in einem Paket bekommt“, so der 35-Jährige.

An dieser Station werden Bestellungen mehrerer Artikel für einzelne Kunden gebündelt. © Christian Walter

Der Standortleiter nimmt sich, trotz Auftragshoch an den „Prime Days“, viel Zeit, um möglichst alle Fragen transparent zu beantworten. Doch nicht immer hat er eine umfassende Antwort. Das liegt zumindest in zwei Fällen schlicht an seiner Zuständigkeit. Zum einen ist da das Thema Retouren – in der Vergangenheit gab es die Kritik an Amazon, dass Rücksendungen zum Teil vernichtet worden seien. Wird nun an den „Prime Days“ viel bestellt, geht potenziell auch ein höherer Anteil als sonst wieder zurück. Im BRE4 kommen aber schlicht keine Retouren an, so Dalla Grana. Was er für seinen Bereich sagen kann: „Was wir machen, um Retouren zu minimieren, ist, dass die Qualität stimmt und der richtige Artikel unbeschädigt und rechtzeitig geliefert wird.“

Wenn es doch zu Rücksendungen kommt, gehen diese in speziellen Retourenzentren ein, die strategisch über ganz Europa verteilt sind, wie Thorsten Schwindhammer aus der Amazon-Unternehmenszentrale auf Nachfrage informiert. „Unsere Priorität ist es, unverkaufte oder zurückgegebene Produkte weiterzuverkaufen, sie zu spenden oder zu recyceln – und zwar in dieser Reihenfolge“, so Schwindhammer. „Die Entsorgung von Produkten ist für uns, wie für andere Händler, die am wenigsten attraktive Option – ökologisch und wirtschaftlich. Den größten Teil der Retouren können wir nach einer gründlichen Prüfung wieder als Neuware verkaufen. Wenn ein Produkt nicht verkauft werden kann, dann versuchen wir, es zu spenden.“ Sei das nicht möglich, liege das „oft daran, dass die Produkte beschädigt, unbrauchbar oder abgelaufen sind. In diesem Fall ist es unsere Priorität, sie zu recyceln – und wir arbeiten daran, unsere Recyclingquote weiter zu erhöhen. Der Prozentsatz der von uns verkauften Produkte, die entsorgt werden müssen, liegt im Promillebereich. Dies beinhaltet Recycling.“ In Achim arbeitet Amazon laut Schwindhammer zudem beispielsweise eng mit der Tafel zusammen und spendet regelmäßig eine Vielzahl an verschiedenen Produkten.

Fertig gepackte Amazon-Pakete verlassen das BRE4. © Christian Walter

Ein weiteres Thema ist die „letzte Meile“, also die Lieferung von Produkten an die Endkunden, womit das Achimer Logistikzetrum ebenfalls nichts zu tun hat. Auch im Achimer Stadtgebiet sind regelmäßig Lieferfahrzeuge am späteren Abend zu sehen, was die Frage nach Arbeitszeiten und Überstunden der Liefer-Mitarbeiter nahelegt. Aus der Unternehmenszentrale ist hierzu einerseits zu erfahren, dass es an Standorten mit „Same-Day-Zustellung“ neben den normalen Lieferschichten weitere Touren gibt, die am Nachmittag starten, aber auch wesentlich kürzer seien. Andererseits achte eine App darauf, dass die Fahrer ihre Pausen und Höchstlenkzeiten einhalten und rechtzeitig zu den Verteilzentren zurückkehren. In etwa 90 Prozent der Fälle würden die Fahrer ihre Touren pünktlich oder sogar eher beenden. Sollte es doch zu Überstunden kommen, seien die Amazon-Lieferpartner verpflichtet, ihre Mitarbeiter dafür zu bezahlen.

Zum Schluss muss Francesco Dalla Grana noch einmal passen – trotz all seiner Sprachkenntnisse. Ein Mitarbeiter spricht nur Arabisch und Russisch – keine Chance für ein längeres Gespräch. Eine weitere Kollegin hilft und übersetzt. Als der Rundgang weitergeht, reicht es aber noch für ein freundliches „Spasiba“ – vielen Dank!

Nadja Rehberg zeigt das „Prime-Days“-Saisonshirt 2023. © Christian Walter

Aktionen fürs Team

„Wir wollen einfach Danke sagen“, betont Nadja Rehberg, General Manager´s Assistant im BRE4. Für den hohen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den „Prime Days“ hat Amazon dem Team einerseits „Prime-Days“-Saisonshirts spendiert, zum anderen gab es etwa Gratis-Drinks, ein Maskottchen und Eis für alle. „Nach dem Motto ,Work hard, have fun, make history‘“, so Rehberg.

Mehr Lohn ab Herbst

Amazon hebt im September den Einstiegslohn für Logistikpersonal auf 14,10 Euro brutto pro Stunde an, für Fachkräfte steigt der Stundenlohn auf 20,15 Euro. Die Gehälter werden nach 12 und 24 Monaten im Betrieb automatisch erhöht. Nach zwei Jahren liegt das Vollzeit-Jahresgehalt auch in Achim im Schnitt bei 37 343 Euro.