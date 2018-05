Achimer Stadtrat stellt wichtigste Weiche für Amazon-Ansiedlung

Achim - Mit deutlicher Mehrheit hat der Rat der Stadt Achim am Donnerstagabend die Umsetzung des Bebauungsplans „Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ beschlossen und so die wichtigste Hürde auf dem Weg für eine Ansiedlung des Online-Riesen Amazon in Achim aus dem Weg geräumt.

Die durch den Plan gewährleistete bessere Anbindung des Gewerbegebiets „Uesener Feld“ an die L156 und die A27 gilt als die wichtigste Bedingung, damit der US-Konzern in Achim ein Logistikzentrum errichtet. Von Achim aus sollen in weniger als zwei Jahren Amazon-Kunden aus Bremen und der Region mit Paketen versorgt werden.

26 Ratsmitglieder sprachen sich für die Umsetzung und damit für die Ansiedlung Amazons aus, neun verweigerten ihre Zustimmung, zwei enthielten sich einer Stimme. Damit folgte der Rat der einer Woche zuvor gefallenen

Entscheidung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

.

In der Diskussion im Ratsaal der Stadt betonten die Redner unter anderem die Chance, neben vielen Arbeitsplätzen für unqualifizierten Arbeitskräfte auch zahlreiche Jobs für hochqualifizierte Menschen zu schaffen. Achimer, die bislang nur außerhalb der Stadt eine Anstellung finden würden, hätten bei einer Ansiedlung Amazons eine neue Perspektive, in ihrer Heimatstadt zu arbeiten. Über die Straßenbauarbeiten im Bereich des Gewerbegebiet „Uesener Feld“ hinaus gehe es nun darum, angemessene ÖPNV-Verbindungen zu schaffen.



Streitpunkt: Verkehrsaufkommen

Die Ansiedlung hatte im Vorfeld der Ratsentscheidung trotz aller finanziellen Vorteile für die Stadt auch zu Bedenken geführt. Kritiker fürchten eine weitere Erhöhung des Verkehrsaufkommens in Achim. Der Ausbau der umliegenden Straßen rund um das Gewerbegebiet „Uesener Feld“ sowie der Umbau der Ueser Kreuzung sind ein Resultat dieser Diskussionen.

Amazon plant, zwischen 100 und 150 Millionen Euro in das geplante Logistikwerk zu stecken. Pro Jahr rechnet die Stadt Achim wegen der Ansiedlung mit neuen Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 500.000 Euro jährlich. Aktuell verfügt Achim pro Jahr über insgesamt 19 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einkünften, die von vielen eher kleinen Betrieben im Stadtgebiet in die Kasse fließen.

Aufgrund der Ansiedlung weiterer Firmen, die im Fahrwasser von Amazon mit großer Sicherheit nach Achim kommen werden, rechnet Erster Stadtrat Bernd Kettenburg mit zusätzlichen Einnahmen in Form von Gewerbesteuern.

Mehr als 2000 Arbeitsplätze geplant

Deutlich mehr als 2000 Mitarbeiter, zu einem großen Teil aus den umliegenden Gemeinden und Bremen, sollen beim US-Konzern in Zukunft tätig sein. Amazon kündigte bereits an, 300 dieser Stellen für hochqualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen.

