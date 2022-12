Amazon Achim holt vier Monate im Jahr rund 500 befristete Mitarbeiter dazu

Von: Lisa Duncan

Abraham Garabet aus Syrien ist dabei, Pakete in Geschenkverpackungen einzutüten. Als Saisonkraft kann er aber auch in anderen Abteilungen eingesetzt werden. © Duncan

Achim – Besonders geschäftig geht es im Achimer Logistikzentrum BRE4 des Online-Versandhandelsriesen Amazon in diesen Tagen zu. Etwa 500 sogenannte Saisonkräfte stocken die 1900 Personen starke Belegschaft seit September auf, um das gewinnträchtige Weihnachtsgeschäft zu stemmen. Denn nicht erst seit Corona boomt der Onlinehandel, und auch viele Menschen aus Achim und umzu wählen den bequemen Einkauf per Mausklick und lassen sich die Weihnachtsgeschenke frei Haus liefern.

Rund 18,5 Millionen Artikel kleinerer Größenordnung – vom Ohrring bis zur Kaffeemaschine – lagern zum Weihnachtsgeschäft im Achimer Logistikzentrum ein, erklärt Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer bei einer Pressetour durch den Betrieb. Anschließend werden sie in Sortierzentren – etwa in Garbsen – und dann in Verteilzentren transportiert. Erst von dort aus gehen die Pakete mit dem lächelnden Pfeil-Logo in die Haushalte. Wobei Amazon vieles gar nicht selbst produziert. „Rund die Hälfte der Artikel ist Händlerware“, sagt Schwindhammer. Die großen, aber auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zahlten zwar eine Gebühr, um ihr Warenangebot über Amazon zu vertreiben, jedoch sei dies vielfach billiger als die Lagerkosten selbst zu tragen.

Es ist die zweite Weihnachtssaison, an der das Logistikzentrum in Achim beteiligt ist. Laut Schwindhammer haben 45 Prozent der dort Beschäftigten einen unbefristeten Vertrag, 13 Euro brutto pro Stunde „plus Extras“ – etwa ein Bike-Sharing-Angebot – beträgt der Einstiegslohn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Nach zwölf beziehungsweise 24 Monaten Betriebszugehörigkeit steigen die Löhne automatisch“, betont Schwindhammer, sodass ein ungelernter Versandmitarbeiter um die 35 000 Euro brutto pro Jahr verdienen könne.

Dies gilt allerdings nicht für die Leute, die sich Amazon für das Weihnachtsgeschäft dazuholt, denn ihre Verträge sind befristet. So geht es etwa Abraham Garabet, der an diesem Tag Pakete in die grün gepunkteten Geschenkverpackungen eintütet. Dort und auch zum Teil in anderen Abteilungen, wie Schwindhammer bestätigt, arbeitet er seit gut drei Monaten – allerdings nur bis zum Jahreswechsel. Was nach dem Weihnachtsgeschäft kommt, wisse er nicht, hofft aber nach eigenem Bekunden auf eine Weiterbeschäftigung am Achimer Logistikstandort, erzählt der Syrer mit armenischen Wurzeln. Dann muss es schnell weitergehen mit dem nächsten Paket.

„Eine gute und offene Arbeitsatmosphäre“ propagiert Amazon-Standortleiter Francesco Dalla Grana. © -

Laut Francesco Dalla Grana, Standortleiter bei Amazon in Achim, gebe es aber keinen Timer, der guckt, wie schnell ein Mitarbeiter seine Arbeitsschritte erledigt. „Wir bemühen uns um eine gute und offene Arbeitsatmosphäre“, sagt Dalla Grana. Er selbst kenne alle Arbeitsprozesse – angefangen bei der Kommissionierstation, in der Mitarbeiter die gelben Warenregale oder sogenannten „Pods“ befüllen, die dann von kleinen, flinken Robotern auf ihren Platz in der voll automatisierten Lagerzone gefahren werden, über die Einlagerung bis hin zur Verpackung. „Das geht hier nur als Team“, betont Dalla Grana. Zwischen 450 000 und 470 000 Artikel täglich verlassen in diesen Tagen den Standort Achim. „Unser Rekord sind 504 000, aber wir würden gerne 505 000 schaffen“, sagt Dalla Grana.

Mit dem im Mai dieses Jahres gegründeten Betriebsrat bestehe eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, kommentiert Schwindhammer die Tatsache, dass Amazon-Mitarbeiter vom gesetzlich verankerten Recht auf Mitbestimmung Gebrauch machen. Ob der Betriebsratsvorsitzende das genauso sieht, ist unklar, weil er leider nicht auf unsere Presseanfrage reagierte.

An den gelben Regalen der Einlagerungsabteilung arbeitet Anja Köhnemann. © -

Ein Streik der Belegschaft rund um den ebenfalls gewinnträchtigen „Black Friday“ zeigt, dass nicht alle Mitarbeiter am Amazon-Standort Achim zufrieden sind. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi, mit dem langfristigen Ziel, dass Amazon seine Mitarbeiter nach Tarif bezahlt. Zwar hätten sich nur wenige an dem Streik beteiligt, berichtet Nonni Morisse, als Verdi-Gewerkschaftssekretär zuständig für Amazon in Niedersachsen und Bremen. Dennoch sieht er die Aktion rückblickend als Erfolg: „Wir haben ein politisches Zeichen gesetzt und neue Mitglieder angeworben.“ Die diesjährigen 6,4 Prozent Lohnerhöhung, mit denen sich Amazon brüste, betrachtet er angesichts der Inflationsrate als Augenwischerei – im selben Jahr, in dem Amazon-Prime-Kunden für schnelle Lieferungen und Streaming-Dienst 30 Prozent mehr zahlen sollen. „Amazon gibt sich als der beste Arbeitgeber der Welt, aber die gleichen Löhne bekommt man auch beim Bäcker“, so der Gewerkschaftler. Zudem sei die Arbeit eintönig und die Mitarbeitenden seien einem massiven Leistungsdruck ausgesetzt. Hinzu komme die hohe Anzahl Beschäftigter mit ausländischer Herkunft, darunter auch Geflüchtete: „Amazon spielt mit der prekären Situation der Beschäftigten, weil durch Nicht-Verlängerung des Arbeitsvertrags der Aufenthaltsstatus gefährdet sein kann.“

Auch von Saisonarbeit kann Morisse zufolge keine Rede sein. Vielmehr sei das Weihnachtsgeschäft fester Bestandteil des Geschäftsmodells und ohne dieses würde Amazon gar nicht solche hohen Gewinnspannen erzielen. Morisse zufolge fließen diese Gewinne übrigens überwiegend in die europäische Konzernzentrale in Luxemburg. Um Steuern zu sparen, fungiere Amazon Deutschland nicht als Konzern, sondern als Firmennetzwerk, in dem die Standorte als eigenständige GmbHs gemeldet seien. Damit lasse „Amazon das Interesse der Kommunen außen vor und ballert seine Konzerninteressen durch“.

Unklar ist, warum Standorte wie das Verteilzentrum in Oyten, das die Gemeinde gerne verhindert hätte, und das eigentlich schon das Weihnachtsgeschäft 2021 mitnehmen sollte, bis jetzt nicht eröffnet sind. Laut Nonni Morisse ist der Bau riesiger Hallen, ohne im Anschluss Arbeitsplätze zu schaffen, auch ökologisch gesehen eine fragwürdige Angelegenheit.