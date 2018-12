Amazon Achim: Brandschutzfragen verzögern Ansiedlung

Bis Amazon in Achim Frohe Weihnachten wünscht, könnte es noch eine Weile dauern.

Achim - Von Michael Mix. Was hat Achim mit Berlin gemeinsam? Womöglich gibt es eine kleine Parallele, die zum Aufreger taugt. „Es geht um Fragen wie Brandschutz“, verrät Martin Balkausky, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Achim, mit Blick auf die ausstehende Ansiedlung von Amazon. Der ungelöste Sicherheitsaspekt spielt bei der „Lachnummer“ Hauptstadt-Flughafen bekanntlich eine wesentliche Rolle.

„Zwei Punkte sind in Sachen Amazon noch offen“, informierte Erster Stadtrat Bernd Kettenburg, zugleich Geschäftsführer der Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft EVG, gestern bei einem Pressegespräch im Rathaus. Der Kaufvertrag zwischen dem Unternehmen Garbe Industrial Real Estate, das das Grundstück Uesener Feld erwerben will, um dort ein Logistikzentrum zu bauen und es langfristig an Amazon zu vermieten, und der Stadt Achim beziehungsweise der EVG werde voraussichtlich im ersten Quartal 2019 unterzeichnet.

Aber auch die Baugenehmigung des Landkreises Verden stehe immer noch aus, fügte Kettenburg hinzu. Noch ungeklärte Sicherheitsfragen gelte es zu lösen. Zudem werde um juristische Feinheiten „für den Fall der Fälle“ gerungen.

Sieht danach aus, dass sich das Vorhaben noch hinziehen könnte. Oder platzt die Ansiedlung des Versandhandelsriesen mit den versprochenen 2000 Arbeitsplätzen, aber eben auch zu erwartenden Verkehrs- und anderen Problemen doch noch? Bernd Kettenburg gibt darauf folgende Antwort: „Erst wenn der Vertrag unterschrieben ist und die Baugenehmigung vorliegt, ist sicher, das Amazon tatsächlich kommt.“

Der Produktionsstart 2019 ist nicht mehr zu schaffen

Ursprünglich sollte das alles schon vor einem Jahr erledigt und längst die Bauphase erfolgt sein. Für 2019 war der Produktionsstart anberaumt. Ein Terminplan, der nicht mehr zu halten ist. Daher kann die Stadt auch kaum mit der für 2020 im Haushalt eingeplanten Gewerbesteuerzahlung von Amazon in Höhe von einer halben Million Euro rechnen.

Die Zeitschiene für das Mammutprojekt „Achim-West“, das Investitionen von wahrscheinlich weit mehr als 100 Millionen Euro erfordern wird, ist noch eine ganz andere. Der Bau einer neuen Anschlussstelle an der Autobahn 27 zwischen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz sowie eines Gewerbe- und Industriegebiets samt Anbindungsstrecken dürfte noch Jahre dauern oder aber scheitert ganz, auch wenn die Verantwortlichen bei der Stadt sich optimistisch zeigen.

„Der Antrag auf Planfeststellung soll im Februar oder März beim Landkreis gestellt werden“, teilte Balkausky, der auch Geschäftsführer der Achim-West-Entwicklungsgesellschaft ist, beim Pressegespräch mit. Für die 30 bis 40 Hektar, die für den Straßenbau benötigt würden, seieninzwischen zum Großteil Kompensationflächen für die Natur gefunden worden, vor allem nahe der Vogelsiedlung und in Badenermoor. Feldlerchen, Kiebitze und andere Tiere sollen nach dort umgesiedelt werden. „Wir haben sehr viele Grundstücke aufgekauft“, berichtete Balkausky.

Ausgleichsflächen werden teilweise außerhalb der Stadt liegen

Deutlich schwieriger gestaltet sich das im Hinblick auf die Acker- und Grünflächen, die für das etwa 70 Hektar große Gewerbeareal benötigt werden. „Ich habe mit mehr als 100 Landwirten und anderen Eigentümern gesprochen, die Mehrzahl ist zum Verkauf ihrer Grundstücke bereit“, sagt Balkausky. „Ausgleichsflächen müssen wir auch außerhalb des Stadtgebiets finden“, räumt er ein.

Ob „Achim-West“ zustande kommt, hängt von vielen Akteuren ab, nicht zuletzt vom finanziellen Engagement des „großen Nachbarn“. Kettenburg: „Es ist nicht mehr die Frage, ob sich Bremen beteiligt, sondern wie viel es zum Projekt beisteuert.“