„Altlast bedeutet Risiko fürs Grundwasser“

Bürgerversammlung in Uphusen wirft viele Fragen auf / Gutachten liegt erst Ende des Jahres vor

+ © mix Neben der Baustelle für die Erweiterung des Feuerwehrhauses am Arenkamp haben die Behörden eine Altlast mit Folie abgedeckt. Weitere Absperrungen auf dem Platz könnten folgen. © mix

Achim-Uphusen – „Ich bin froh und dankbar, dass hier trotz des brisanten Themas Altlast alle sachlich geblieben sind, keiner ausgerastet ist“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld zum Schluss der Versammlung mit Blick auf die rund 70 Bürgerinnen und Bürger, die sich am Dienstagabend im Vereinsheim des TB Uphusen eingefunden hatten. Bei Veranstaltungen zur Flüchtlingskrise und damit einhergehenden Einschränkungen für einen Teil der Bevölkerung sei die Stimmung deutlich aufgeheizter gewesen, da habe es auch Aufruhr im Publikum gegeben.

„Umso besser, dass es heute hier friedlich abgelaufen ist“, unterstrich Ditzfeld.

Zur Bürgerversammlung, zu der die Stadt unter der Überschrift „Aktuelle Informationen zu Altlasten am Arenkamp in Uphusen“ eingeladen hatte, begrüßte der Bürgermeister unter anderem Martin Schneider von der Unteren Bodenbehörde beim Landkreis Verden und Gutachter Dr. Kasimir Pirwitz vom gleichnamigen Umweltinstitut in Bremen. Mit am Podium saß auch Steffen Zorn, Leiter des Baufachbereichs bei der Stadt Achim.

+ Rund 70 Bürgerinnen und Bürger besuchten die Informationsveranstaltung der Stadt im TBU-Heim. © -

Der Verwaltungsmitarbeiter informierte zunächst darüber, dass die ehemaligen Seen, genannt Laake, am Arenkamp in den 1960er-Jahren mit teilweise giftigen Industrieabfällen der Firma Borgward und vermutlich von weiteren Unternehmen zugeschüttet worden seien. „Sehenden Auges, von den Behörden damals stillschweigend geduldet“, landeten laut Zorn auch Haus- und Sperrmüll sowie Altöl in den Gruben. Die Altlast erstrecke sich über rund 27 000 Quadratmeter westlich der Feuerwehr, die Hauptbelastung liege im Norden, auf dem Sportplatz beim TBU-Heim.

Erst Anfang der 90er-Jahre sei die Anlage gesperrt worden. Auf einer „teilsanierten Fläche im mittleren Bereich“ habe die Stadt 1998 die große Sporthalle gebaut. Seit 2002 werde das Grundwasser im kontaminierten Gebiet untersucht. Einen angedachten Umzug der beengten Grundschule Uphusen auf das Gelände habe die Stadt wegen des ungeklärten Risikos für die menschliche Gesundheit 2012 verworfen.

„Es besteht keine unmittelbare Gefahr durch die Altlast“, versicherte Zorn. „Eine sensible, dauerhafte Nutzung geht aber nicht.“

Nachdem im Mai im Zuge der Arbeiten für den Erweiterungsbau der Feuerwehr am Deich eine „Hauptaltlast“ entdeckt und diese daraufhin abgesperrt worden sei, solle nun ein Gutachten neue Erkenntnisse in der brisanten Angelegenheit liefern. Das damit beauftragte Umweltinstitut Pirwitz werde für diesen Zweck in dem Gebiet selbstverständlich auch Bodenproben entnehmen.

+ Das Podium mit Martin Schneider, Dr. Kasimir Pirwitz, Steffen Zorn und Rainer Ditzfeld. © -

Die nach Zorns Vortrag von Versammlungsleiter Ditzfeld eröffnete Fragerunde nutzten die im Plenum Sitzenden ausgiebig. 90 Minuten lang löcherten Anwohner und andere die Fachleute am Podium.

Sei denn der Schutz der Bevölkerung gewährleistet?, fragte der frühere Ortsausschussvorsitzende Hans-Jürgen Wächter (SPD). „Wir haben große Schadstofffahnen errichtet, prüfen aber, ob wir noch etwas mehr abdecken müssen, um Menschen vor Gefahren zu schützen“, sagte Kreis-Mitarbeiter Schneider.

Finn Steffens, Vorsitzender der Grünen Jugend in Achim, fragte nach konkreten Untersuchungsergebnissen. Bisher könne sich sein Institut lediglich auf frühere Befunde stützen, räumte Pirwitz ein. „Das Gutachten wird wohl erst Ende des Jahres vorliegen.“

Erstaunt habe ihn, „dass so viel Abfall unter dem Parkplatz war“. Alarmierend seien aber vor allem die Altölfunde. „Bestandteile wie PAK könnten gefährlich sein“, merkte Kasimir Pirwitz an. „Wir suchen nach Lösungen, wie wir das Öl gefahrlos entsorgen können.“ Denn diese Altlast bedeute ein Risiko für das Grundwasser.

An fünf Kontrollbrunnen erfolgten regelmäßig Messungen, schaltete sich Martin Schneider ein. „Wie oft? Wann zuletzt?“, wollte ein Bürger wissen. „Alle zwei Jahre, zuletzt im Februar 2022“, antwortete der Mitarbeiter der Bodenbehörde. „Ich dachte, das passiert alle paar Monate“, erwiderte der Bürger kopfschüttelnd. „Bisher wurden die Grenzwerte immer unterschritten“, gab Schneider zurück und kündigte an, dass der Kreis weitere Messstellen auf dem Areal am Arenkamp einrichten werde.

+ Zorn beim Vortrag. © -

„Die Gretchenfrage wird sein, ob wir das Grundwasser nicht nur vertikal, sondern auch in der anderen Richtung schützen müssen“, sagte Gutachter Pirwitz und fügte hinzu: „Dann wird es teuer.“ Auf Nachfrage sprach er von Kosten in Höhe von zehn bis 20 Millionen Euro „für die Entsorgung aller Altlasten“. Von einer Bürgerin ins Spiel gebrachte etwaige Fördermittel der EU dafür gebe es aktuell leider nicht, beschied ihr Steffen Zorn.

„Wir versuchen erstmal, es mit einem sehr hochwertigen Schutz hinzubekommen“, hielt Schneider allen Besorgten im Saal entgegen. Es gebe Deponieabdeckungen mit einer Haltbarkeit von 1 000 Jahren.

Ortsausschussvorsitzender Herfried Meyer (SPD) bat schließlich um „Vertrauen in die handelnden Personen“. Auf der anderen Seite müssten die Behörden den Bürgern bei dem heiklen Thema natürlich die nötige Transparenz bieten.