Alternativen zum Auto schaffen

Achim - Von Sandra Bischoff. „Achim wächst. Wachstum ist toll, aber es bringt auch mehr Verkehr mit sich und der Platz für den Verkehr wächst nicht mit“, sagt Verkehrsplaner Stefan Schuster. Am Dienstag stellte er dem Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr das fortgeschriebene Verkehrs-, Mobilitäts- und Maßnahmenkonzept für die Stadt vor. Schuster zufolge tragen es sowohl der Landkreis als auch die Nachbarkommunen mit.

Auf den Straßen gelte es, die sogenannten Flaschenhälse auszubauen, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Eins dieser Nadelöhre ist Schuster zufolge die Uesener Kreuzung. „Wir müssen das Potenzial aus dieser Kreuzung herauskitzeln. Richtig leistungsfähig werden wir sie nicht bekommen, aber das möchte ich auch gar nicht. Denn sonst ziehen wir uns zusätzlichen Verkehr in die Stadt.“ Einige Knotenpunkte habe man in den vergangenen Jahren schon entzerrt, sagte Schuster mit Blick auf den Gieschen-Kreisel und den Kreisverkehr am Freibad.

Das Car-Sharing, das seit dem Sommer in Achim möglich ist, wird laut Schuster gut angenommen. 7 000 und 8 000 Kilometer hätten die beiden batteriebetriebenen Fahrzeuge seit ihrer Anschaffung vor einem halben Jahr auf dem Tacho. Aus guten Lösungen müssten künftig sehr gute werden, so Schuster und regte für weitere Car-Sharing-Stationen eine Kombination mit Ladesäulen an.

Zurzeit gebe es in der Innenstadt 627 Parkplätze, davon 581 öffentliche. Die Zahl der Stellflächen habe sich zur letzten Erhebung im Jahr 2012 kaum verändert. „Unter der Woche findet man überall einen Parkplatz. Wir haben keine 100-prozentige Auslastung“, so der Verkehrsplaner. Mittwochvormittags sei die Auslastung wegen des Wochenmarkts am höchsten, aber selbst dann stünden noch immer mehr als 60 Plätze zur Verfügung. Eine Reduzierung der Plätze sei jedoch nicht geplant. „Hier in der Region ist man oftmals auf das Auto angewiesen. Wir brauchen Stellplätze, aber wir brauchen nicht mehr als wir jetzt haben.“

Alles in allem sei es jedoch das Ziel, den Fahrrad- und Fußgängerverkehr besser zu fördern, zum Beispiel mit einem Radschnellweg von Bremen über Achim nach Verden (siehe Artikel und Kommentar auf vorheriger Seite).

Was den Öffentlichen Personennahverkehr angehe, sei Achim sehr gut aufgestellt. Fast alle Haltestellen seien mittlerweile senioren- und behindertengerecht ausgebaut. Der Bürgerbus werde sehr gut angenommen, und geplant sei auch der Bau eines Busbahnhofs. „Anpacken müssen wir nun ein kostenloses Schülerticket sowie Tarifzonenanpassungen“, so Schuster. Für Peter Bartram (Grüne) ein gutes Konzept. „Es ist gelungen, denn wir bauen nicht weiter aus, sondern fördern andere Verkehre.“ Fachbereichsleiter Steffen Zorn ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wir zwingen die Leute zu anderen Angeboten und schaffen die Alternativen zum Auto.“