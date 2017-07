Alter schützt vor Schulden nicht

Heiko Meyer berät regelmäßig Schuldner in Achim / Immer mehr Mandanten über 60

+ Wer als Rentner in die Schuldenfalle gerät, muss im Zweifel über seine Ausgaben nachdenken. Ein Besuch bei der sozialen Schuldnerberatung kann sinnvoll sein. - Archivfoto: dpa

achim - Von Lisa Duncan. Die gute Nachricht: Ältere Menschen machen immer noch weniger Schulden als der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland. Die schlechte: Menschen, die 60 Jahre und älter sind, geraten hierzulande zunehmend in die Schuldenfalle. Gemäß dem Schuldneratlas Deutschland stieg die Verschuldung der über 70-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren um 58 Prozent. Soziale Schuldnerberatungen stellen ebenfalls einen Anstieg unter älteren Mandanten fest – so wie Heiko Meyer, der ehrenamtlich in Achim und Syke berät.