Alles Bio: Aleco eröffnet seine 27. Filiale an der Verdener Straße in Baden

Von: Dennis Bartz

Filialleiterin Angela Henke und Aleco-Geschäftsführer Georg Appel mussten lange damit warten, die Regale einräumen zu können. Wegen Lieferschwierigkeiten verzögerte sich der Einbau der Ladenausstattung. © BARTZ

Baden – Der neue Bio-Markt ließ lange auf sich warten. Ursprünglich bereits an Nikolaus 2022 wollte Geschäftsführer Georg Appel seine 27. Aleco-Filiale in den Räumen des ehemaligen Kik-Marktes an der Verdener Straße in Baden eröffnen.

Weil sich die Suche nach Personal schwierig gestaltete und sich zudem die Lieferung eines Teils der Ladenausstattung verzögerte, ruhte der Umbau für mehrere Monate. Zwischenzeitlich gingen im Januar eine Aleco-Filiale in Ritterhude und schließlich im Mai die Nummer 26 in Borgfeld an den Start – erst danach konnte das Sottrumer Familienunternehmen – zur Geschäftsführung gehört auch Appels Tochter Mona Laudan – die Eröffnung in Baden vorantreiben. Ab Donnerstag, 6. Juli, ab 8 Uhr, können die Achimer nach mehrjähriger Vakanz wieder in einem reinen Biomarkt einkaufen.

Dort empfängt die Kunden künftig Filialleiterin Angela Henke, die seit 19 Jahren zum Unternehmen gehört und zuvor in Verden-Dauelsen tätig war. Zu ihrem Team sollen künftig 14 Verkäuferinnen und Verkäufer gehören. Ein Großteil des bereits vorhandenen Personals stamme direkt aus Achim, hebt Appel hervor: „Sie haben sich bewusst dafür entschieden, in einem Biomarkt anstatt in einem konventionellen Supermarkt zu arbeiten. Das wurde in allen Bewerbungsgesprächen sehr deutlich.“

Der Fachkräftemangel mache aber auch vor einem Bio-Markt nicht halt: „In diesem Punkt unterscheiden wir uns leider nicht von einem herkömmlichen Supermarkt“, bedauert Appel, der deshalb weiterhin versucht, die Belegschaft weiter aufzustocken.

Die Überlegung, einen Aleco-Filiale in Achim zu eröffnen, habe es schon lange gegeben, erklärt Appel: „Wir hatten viele Anfragen von Kunden, und Mitarbeiter hatten diesen Wunsch geäußert. Als uns dann diese Immobilie angeboten wurde, haben wir einen umfangreichen Prüfungsprozess gestartet.“

Und dieser führte zu einem positiven Ergebnis, obwohl die neue rund 480 Quadratmeter große Filiale nicht zentral liegt. „Dafür ist die Erreichbarkeit aber hervorragend. Auch wegen der umliegenden Gewerbebetriebe erwarten wir einen großen Erfolg. Schließlich sind wir der einzige Biomarkt in Achim“, begründet Appel die Entscheidung.

Am neuen Standort setzt Aleco als Vollsortimenter auf das bewährte Konzept mit eigenem Bistro- beziehungsweise Café-Bereich, Käse- und Brottheke. „Wir haben alles von Kosmetik über Putzartikel, eine Baby-Ecke und Tiernahrung. Einzig Non-Food-Artikel wie Schreibwaren führen wir nicht. Besonders groß im Vergleich zu unseren anderen Märkten ist aber sicher unsere Obst- und Gemüseabteilung“, so Appel weiter.

Oberstes Kriterium beim Einkauf sei die Bioqualität – darüber schaue man gezielt nach lokalen und regionalen Anbietern. „Das klappt besonders im Sommer sehr gut, wenn wir beim Bremer Großmarkt einkaufen. Im Winter sind wir dagegen oft auf frische Waren aus dem Import angewiesen“, erklärt Appel.

Früher Kik-Markt, heute Biomarkt – das Familienunternehmen Aleco eröffnet heute in Achim-Baden seine 27. Filiale. © Bartz

Dass heute konventionelle Supermärkte eine zunehmend große Auswahl an Bioprodukten anbieten, wirke sich zwar auf die eigenen Verkaufszahlen aus, Sorgen um die Zukunft macht sich Appel deshalb aber nicht: „Die hohe Nachfrage nach Bioprodukten ist ungebrochen. Wir verzeichnen regelmäßig zahlreiche Neukunden in unseren Märkten. Man kann also sagen, dass die Welt für uns in Ordnung ist. In konventionellen Supermärkten sammeln Kunden oft erste Erfahrungen mit Bioprodukten, früher oder später kommen sie dann zu uns. Schließlich sind wir mit rund 7 000 Produkten das Original“, zeigt sich Appel selbstbewusst.

Während sich vor 15 Jahren noch zumeist junge Familien für Bioqualität entschieden hätten, decke die Kundschaft inzwischen sämtliche Bevölkerungsschichten ab: „Bei uns müssen Kunden bei ihrem Einkauf keine Etiketten studieren und haben kurze Wege – und auch unser veganes Angebot ist größer“, hebt Appel hervor.

Außerdem verzichte Aleco nach Möglichkeit auf Produkte, die in Plastik gehüllt sind: „Obst und Gemüse sind bei uns immer unverpackt. Darüber hinaus haben wir beispielsweise Nudeln in Papiertüten.“

Weitere Informationen zu dem Familienunternehmen finden Interessierte im Internet unter www.aleco.bio. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags, jeweils von 8 bis 20 Uhr.