Alleinerziehende Berufstätige punkten stark

Von: Michael Mix

Diese Zeiten sind vorbei: Vor Jahren demonstrierten Eltern vor dem Rathaus für eine ausreichende Zahl von Kindergartenplätzen vor Ort. archiv © Mix

Achim – Nach Ende der Anmeldefrist heute Abend für das im August beginnende neue Kita-Jahr hoffen Achimer Mütter und Väter in den kommenden Monaten darauf, einen passenden Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs zu bekommen. Die Zeit des Mangels und damit einhergehender ellenlanger Wartelisten sei vorbei, versichert die Stadtverwaltung. Allerdings könne der Sozialfachbereich im Rathaus nicht gewährleisten, dass Kinder immer die von ihren Eltern oder Alleinerziehenden favorisierte Einrichtung besuchen können.

Bereits mit Beginn dieses Jahres hat die Stadt die Aufnahmekriterien für Kindertagesstätten geändert. Ab sofort werden vor allem Wünsche von Alleinerziehenden bevorzugt.

„Die Basis, auf der die Platzvergabe in der Vergangenheit vorgenommen wurde, war eine Verwaltungsvorschrift mit einem Punktesystem aus dem Jahre 2009“, schreibt die stellvertretende Fachbereichsleiterin Sigrid Bartels in einer Mitteilungsvorlage für den am 27. Februar tagenden Sozialausschuss des Stadtrats. Doch nachdem Eltern und Kitaleitungen dieses Verfahren immer wieder kritisiert hätten, sei im vorigen Herbst eine Evaluation, also eine Neubewertung, des Systems erfolgt. Aus den auch bei einem Workshop zu dem Thema gewonnenen Erkenntnissen habe die Verwaltung dann stärker an sozialer Bedürftigkeit orientierte Aufnahmekriterien entwickelt.

Durch die Anstrengungen der Stadt in den letzten Jahren, neue Kindertagesstätten zu schaffen und mit dem Ausblick auf die baldige Fertigstellung der Kita „Nördliche Innenstadt“ und der von der Awo getragenen Einrichtung an der Leipziger und Magdeburger Straße verschiebt sich Bartels zufolge der Schwerpunkt von der Entscheidung „Wer bekommt einen Platz?“ zur Entscheidung darüber, ob einer der von den Familien gewünschten Plätze vermittelt werden kann. „Soweit dabei Abwägungen vorgenommen werden müssen, soll diese Richtlinie eine wohnortnahe Platzzuteilung, eine Unterstützung berufstätiger Eltern, aber auch eine gleichmäßige Auslastung der Kindertagesstätten sicherstellen“, erläutert die führende Verwaltungsmitarbeiterin. Darüber hinaus werde eine Steuerung der Anteile von fremdsprachigen Kindern in einzelnen Kitas angestrebt, um diese zu entlasten beziehungsweise eine ausgewogenere Verteilung zu erreichen.

„Diese Richtlinie hat die Zielsetzung, eine gerechte und transparente Vergabe von Plätzen in den Kindertagesstätten in der Stadt Achim sicherzustellen“, heißt es in der Präambel der seit dem 1. Januar gültigen neuen Verwaltungsvorschrift über die Aufnahmekriterien. Es gehe darum, „möglichst die von den Eltern gewünschte oder zumindest eine wohnortnahe Einrichtung zuteilen zu können“.

Die frische Vorschrift gewichtet verschiedene Lebenssituationen der Familien in einem Punktesystem, um eine ausgewogene Platzverteilung vornehmen zu können. „Priorisiert werden dabei berufstätige Alleinerziehende und Paare, um eine Betreuung während der Arbeitszeiten zu gewährleisten. Berücksichtigt werden aber auch Geschwisterkinder, die bereits in einer Betreuungseinrichtung untergebracht sind, um das Bringen und Abholen der Kinder zu vereinfachen.“

Besondere, pädagogische Aufnahmegründe können von der Stadtverwaltung in Absprache mit den Kitaleitungen berücksichtigt werden. Aber nur dann, wenn die Eltern nachweisen können, dass das Kind beziehungsweise seine soziale Umgebung „einen Sonderfall darstellt, der eine bevorzugte Unterbringung notwendig macht“.

Für die Aufnahme eines Kindes in eine städtische Kindertagesstätte gelten ab sofort unter anderem folgende Kriterien: „Alleinerziehend in dem Sinne, dass nur ein Sorgeberechtigter ohne Partner dauerhaft mit dem aufzunehmenden Kind (und gegebenenfalls weiteren Kindern) im Haushalt lebt und berufstätig ist“ – wer dieses Kriterium erfüllt, bekommt die Höchstpunktzahl von zehn.

Beide Eltern (auch Elternteil mit Partner) sind berufstätig: Dafür gibt es vier Punkte. Geschwisterkind(er) in Krippe, Kita, Tagespflege oder erste Klasse aufgenommen; zusätzlich nur bei Hortanmeldung: Geschwisterkind(er) im Hort: drei Punkte. Kinderreiche Familie mit drei oder mehr Kindern bis zwölf Jahren: ein Punkt.

Umbesetzung eines Krippenkindes (auch Tagespflege) in den Elementarbereich innerhalb der Stadt: vier Punkte. Kinder im letzten Jahr vor dem Übergang in die Grundschule: ebenfalls vier Punkte. Besondere Aufnahmegründe: zwei bis vier Punkte.

„Die Sorgeberechtigten haben die Pflicht, erforderliche Nachweise eigenständig und ohne Aufforderung einzureichen“, heißt es weiter in der Vorschrift. Schriftstücke, deren Ausstellungsdatum länger als ein Jahr her ist, werden nicht anerkannt.

Als berufstätig gelten auch Personen, auf die die folgenden Punkte zutreffen: Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme oder Vergleichbarem, zum Beispiel Arbeitsförderungsmaßnahme, Umschulung, (schulische) Ausbildung, Pflichtpraktika, Sprachkurs, Anpassungslehrgang, Studium; Betreuung von pflegebedürftigen nahen Angehörigen (Elternteil, Kind oder Lebenspartnerin, -partner); Inanspruchnahme von Elternzeit, sofern das Arbeitsverhältnis nur pausiert ist.

„Besondere Aufnahmegründe im Sinne dieser Richtlinie sind Gründe, welche die Aufnahme eines Kindes besonders erforderlich machen.“ Sie sind von den Sorgeberechtigten bei der Anmeldung des Kindes anzugeben. Die Vergabe von Punkten für dieses Kriterium erfolgt durch die Stadt in Abstimmung mit den Leitungen der Kindertagesstätten.

Und was ist bei „Unentschieden“? „Bei Punktgleichheit sind in der Krippe und dem Elementarbereich ältere Kinder vor jüngeren Kindern aufzunehmen. Im Hort sind bei Punktgleichheit jüngere Kinder vor älteren Kindern aufzunehmen“, lautet ein Passus in der Vorschrift.

Die Aufnahme im Hort erfolgt grundsätzlich für die Grundschulzeit, längstens bis zur vierten Klasse. Der Anmeldung ist ein entsprechender Nachweis der Grundschule beizufügen. Über eine weitere Verlängerung der Aufnahme entscheidet der Träger nach den vorliegenden Aufnahmekriterien befristet für ein Jahr.