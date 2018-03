Für alle offen: Treffen des Bürgerbusvereins

THEDINGHAUSEN - Der Bürgerbusverein Samtgemeinde Thedinghausen lädt für Donnerstag, 15. März, zum Fahrertreffen um 19.30 Uhr in Döhlings Gasthaus in Morsum. In entspannter Atmosphäre geht es um Themen rund um „Bert den Bürgerbus“. Nicht nur Fahrer, sondern auch die übrigen Mitglieder sowie Gäste sind herzlich willkommen. Wer sich über den Bürgerbus informieren möchte, bekommt auf dem Treffen alle nötigen Auskünfte – auch zur „Bürgerbuskarte“, mit der Vereinsmitglieder ein Jahr kostenlos bei „Bert“ mitfahren dürfen.